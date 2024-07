(Addis-Abeba, Éthiopie) Un an et demi après la fin de la guerre au Tigré, en Éthiopie, les conséquences se ressentent toujours sur l’athlétisme, entre sportifs disparus, carrières ralenties et infrastructures démolies. Des athlètes tigréens multimédaillés, détenteurs pour certains de records mondiaux, ont néanmoins toutes les chances de décrocher de nouvelles médailles.

Augustine Passilly Collaboration spéciale

« Plus qu’un tour ! », encourage Hluf Yihdego, entre deux conseils lancés de son débit mitraillette. Ce coach en survêtement vert pomme entraîne 7 athlètes parmi les 32 que compte la délégation éthiopienne d’athlétisme aux Jeux olympiques (JO), qui ouvriront ce vendredi 26 juillet à Paris. Beaucoup sont rescapés de la guerre qui a ravagé le Tigré, une région septentrionale d’Éthiopie, entre novembre 2020 et novembre 2022, tuant 500 000 militaires et 360 000 civils.

« Plus de 80 athlètes et entraîneurs ont péri dans la guerre, déplore Kidane Teklehaimanot, président de la Fédération d’athlétisme du Tigré. Les infrastructures ont été complètement détruites, ce qui nous empêche de reprendre pleinement nos activités. » Les sportifs les plus chanceux sont parvenus à s’extirper durant les premiers mois, avant que le gouvernement fédéral n’impose un siège du territoire contrôlé par ses opposants politiques du Front de libération du peuple du Tigré.

PHOTO AUGUSTINE PASSILLY, COLLABORATION SPÉCIALE Les athlètes qui représenteront l’Éthiopie aux Jeux olympiques de Paris

C’est le cas de Berke Haylom qui, à 18 ans, est la benjamine de l’équipe. Après trois mois sous les bombes, elle a pris la direction d’Addis-Abeba en autocar. « Je n’avais pas l’esprit libre. Les télécommunications étaient coupées. J’avais peur pour mes parents restés au Tigré », témoigne la jeune femme aux ongles turquoise en tripotant le crucifix qu’elle porte autour du cou. Plusieurs de ses amis d’école ont disparu.

Des sportifs discriminés

En cette matinée de juillet, la pluie a mis fin à l’entraînement de manière précipitée. Après deux heures et demie de tours de piste, les coureurs sont rentrés à l’hôtel Bellevue, à une dizaine de minutes d’autobus. Son petit-déjeuner avalé, le champion Hagos Gebrhiwet revient sur cette sombre période qui a affecté sa carrière. « J’étais blessé au quadriceps droit. À trois reprises, les autorités m’ont empêché de me rendre en Espagne pour me faire soigner. Et puis, je n’ai pas été autorisé à me rendre aux JO de Tokyo pour la seule raison que je viens du Tigré », dénonce ce coureur de 5000 mètres.

Après une médaille de bronze à Rio de Janeiro en 2016, il a fait son grand retour en mai dernier en réalisant le deuxième temps jamais enregistré au 5000 mètres de la Diamond League d’Oslo.

PHOTO AUGUSTINE PASSILLY, COLLABORATION SPÉCIALE Hagos Gebrhiwet, coureur de fond

Comme tout le monde, je veux gagner ! Mais je ne considère pas cela comme une revanche. Je veux seulement améliorer mon propre record. Le sport devrait être épargné de toute considération politique ou religieuse. Hagos Gebrhiwet, coureur de fond, à propos des Jeux de Paris

La culpabilité n’a eu de cesse de peser sur les épaules d’un autre espoir des JO de Paris. Gudaf Tsegay paraît pourtant si légère qu’elle s’envolerait presque sur la piste orangée de l’Académie éthiopienne du sport, postée en plein cœur d’Addis-Abeba. Elle aussi a passé deux années à se demander si ses proches étaient toujours vivants. « La seule option que j’avais était de montrer au reste du monde ce que l’on peut accomplir en s’investissant et en travaillant dur », dit celle qui a établi un nouveau record mondial en septembre 2023, terminant les 5000 mètres de la Diamond League, aux États-Unis, en 14 min 0,21 sec.

PHOTO AUGUSTINE PASSILLY, COLLABORATION SPÉCIALE L’entraîneur Hluf Yihdego et la coureuse Gudaf Tsegay

« La société tigréenne joue un rôle majeur dans la détermination et la force de ces athlètes. Il n’y a pas que des reliefs et de l’altitude dans les hauts plateaux du Tigré, mais proportionnellement, les coureurs tigréens rapportent plus de médailles », observe Hluf Yihdego, coach hyperactif. Lui-même originaire de cette région, il a fait un court séjour en prison au pic du conflit. « Les autorités ont également fait en sorte d’allonger les procédures pour obtenir un passeport. Cela a privé de nombreux sportifs tigréens de compétitions internationales », ajoute l’entraîneur.

Une génération d’athlètes perdue

Le traité de Pretoria, qui a mis fin aux combats, n’a pas interrompu le calvaire des survivants. Plus de 120 000 femmes ont été violées, tandis que 7199 anciens combattants sont traités seulement à Mekelle, la capitale régionale. Près de 1 million d’individus n’ont toujours pas pu regagner leur domicile. La famine menace en outre plusieurs zones de la région, à cause des conséquences de la guerre, de la suspension des distributions alimentaires du Programme alimentaire mondial en 2023 pour tenter de contrer la diversion des vivres et, enfin, de la sécheresse qui a frappé lors de la saison dernière.

PHOTO AUGUSTINE PASSILLY, COLLABORATION SPÉCIALE La coureuse Gudaf Tsegay (en leggings doré), a dû fuir la guerre au Tigré pour s’entraîner à Addis-Abeba.

« Les traumatismes psychologiques découragent les jeunes de se lancer dans l’athlétisme », regrette Hluf Yihdego. Son collègue Samuel Birhanu, responsable de l’équipe technique de l’athlétisme au sein du Comité olympique d’Éthiopie, complète : « Nous avons rouvert des centres d’entraînement au Tigré, mais nous n’avons pas encore retrouvé notre potentiel. Or, former un athlète est un long processus. La guerre nous a donc fait perdre une génération d’athlètes. » Natif d’une autre région actuellement en proie à des affrontements sporadiques, l’Oromia, il salue à son tour les qualités autant physiques que mentales des athlètes du nord de l’Éthiopie. Et assure que les sportifs abyssiniens ont tout pour rattraper leurs voisins kényans.