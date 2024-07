La Presse en Éthiopie Les survivants du Tigré espèrent briller aux Jeux olympiques

(Addis-Abeba, Éthiopie) Un an et demi après la fin de la guerre au Tigré, en Éthiopie, les conséquences se ressentent toujours sur l’athlétisme, entre sportifs disparus, carrières ralenties et infrastructures démolies. Des athlètes tigréens multimédaillés, détenteurs pour certains de records mondiaux, ont néanmoins toutes les chances de décrocher de nouvelles médailles.