Amnistie et Human Rights Watch réclament la libération de manifestants ougandais

(Kampala) Amnistie internationale et Human Rights Watch (HRW) ont appelé jeudi le gouvernement ougandais à libérer des dizaines de manifestants arrêtés et inculpés pour avoir participé à des rassemblements anticorruption cette semaine.

Agence France-Presse

Inspirés par les vastes manifestations contre le gouvernement du Kenya voisin, des Ougandais sont descendus mardi dans les rues de la capitale Kampala pour exiger que des mesures soient prises à la suite de plusieurs scandales de corruption très médiatisés.

Environ 60 personnes, dont un présentateur de télévision et de radio et trois jeunes leaders de la contestation, ont été placées en détention provisoire notamment pour « nuisance pour la communauté », selon leurs avocats.

Le président Yoweri Museveni, qui dirige le pays d’Afrique de l’Est d’une main de fer depuis 1986, avait lancé une mise en garde samedi et prévenu les manifestants qu’ils « jouaient avec le feu ».

Il a salué jeudi l’action des forces de sécurité lors de ces rassemblements, affirmant dans un communiqué sur X que de « mauvais » éléments étaient à l’œuvre, évoquant « des financements provenant de sources étrangères qui s’immiscent toujours dans les affaires intérieures de l’Afrique ».

La police antiémeute était intervenue mardi alors que des groupes dispersés de personnes manifestaient, certaines appelant à la démission de la présidente du Parlement Anita Among, accusée d’être impliquée dans un scandale de corruption.

PHOTO ABUBAKER LUBOWA, ARCHIVES REUTERS Des policiers ougandais se tiennent en formation lors d’un rassemblement contre ce que les manifestants considèrent comme une corruption rampante et des violations des droits de l’homme par les dirigeants du pays, à Kampala, en Ouganda, le 23 juillet 2024.

« Les tactiques musclées utilisées par le gouvernement ougandais pour étouffer et faire taire des manifestants pacifiques témoignent d’une répression manifeste contre la dissidence », a déclaré Tigere Chagutah, directeur régional d’Amnistie internationale pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe.

« Les autorités ougandaises doivent libérer immédiatement et sans condition tous ceux qui ont été arrêtés uniquement pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique et qui restent illégalement détenus », a ajouté M. Chagutah dans un communiqué.

De son côté, Human Rights Watch juge dans un communiqué que le délit de « nuisance pour la population » datant de l’ère coloniale avait été « longtemps utilisé à mauvais escient » par le gouvernement pour réprimer des manifestations légitimes.

« Cette dernière répression contre les manifestants constitue une violation flagrante des droits de réunion pacifique et de liberté d’expression, garantis par la constitution ougandaise et le droit international, et témoigne de l’intolérance des autorités à l’égard de la dissidence », écrit HRW.

En Ouganda, pays dont la population est parmi la plus jeune au monde, avec les trois quarts des habitants âgés de moins de 35 ans selon l’UNICEF, les critiques contre la corruption s’inscrivent dans un contexte difficile pour trouver du travail et la liberté d’expression.

L’armée nigériane « ne tolérera pas des manifestions violentes comme au Kenya »

L’armée nigériane a mis en garde jeudi contre toute reproduction des violences récentes au Kenya pendant les manifestations prévues début août au Nigeria contre la hausse du coût de la vie, affirmant quelle couperait court à toute tentative de semer « l’anarchie ».

Le Kenya a été le théâtre de manifestations meurtrières qui ont forcé le gouvernement à retirer son projet de nouvelles taxes en juin. Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, a de son côté connu peu d’agitation alors que le pays traverse l’une de ses pires crises économiques depuis des années.

« Si les citoyens ont le droit de manifester pacifiquement, ils n’ont pas le droit de se mobiliser pour [semer] l’anarchie et propager la terreur », a déclaré devant la presse le porte-parole de l’armée, le général Edward Buba.

« Il est facile de voir que le contexte entourant la manifestation prévue est de copier les évènements [qui se sont déroulés] au Kenya qui, je dois le dire, sont violents », a-t-il ajouté.

PHOTO ANDREW KASUKU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Kenya a été le théâtre de manifestations meurtrières qui ont forcé le gouvernement à retirer son projet de nouvelles taxes en juin.

Les forces de sécurité nigérianes ont identifié des personnes qui sont « déterminées » à ce que les manifestations dégénèrent violemment, a-t-il ajouté.

Le coût de la vie a grimpé en flèche au Nigeria lorsque le président Bola Ahmed Tinubu a mis fin à une subvention coûteuse des carburants et a assoupli le contrôle des changes, après son investiture en mai de l’année dernière. L’inflation a atteint un niveau record de 34,19 % en juin, l’inflation des denrées alimentaires dépassant 40,87 %, selon le Bureau national des statistiques.

Dans ce contexte, de nombreux internautes ont utilisé ces derniers jours les hashtags #EndBadGovernanceinNigeria (mettre fin à la mauvaise gouvernance au Nigeria) et #RevolutionNow (faire révolution maintenant) sur les réseaux sociaux, appelant les Nigérians à manifester à partir du 1er août.

Les autorités ont multiplié les avertissements, appelant les Nigérians à ne pas descendre dans les rues.

Le président Tinubu lui-même a exhorté mercredi la population à ne pas manifester, et a réclamé de la patience pour que ses réformes économiques puissent aboutir, a déclaré à l’AFP mercredi le ministre de l’information, M. Mohammed Idris.

Nous devons veiller à ce que ces manifestations ne dégénèrent pas dans la violence ou dans le désordre. Mohammed Idris Malagi, ministre de l’information du Nigeria

La semaine dernière, M. Tinubu a accepté de plus que doubler le salaire minimum mensuel pour le porter à 70 000 nairas (environ 58 dollars canadiens) et a commencé à livrer des camions de riz à chaque État pour tenter d’atténuer les pressions liées au coût de la vie.

Les autorités nigérianes craignent de fortes mobilisations antigouvernementales comme celles qui ont eu lieu en octobre 2020 lors du dernier grand mouvement de protestation au Nigeria baptisé #EndSARS, qui entendait mettre fin aux abus de la brigade de police antivols SARS.

Ce mouvement était parvenu à obtenir la dissolution de cette unité de police, mais les manifestations se sont terminées dans un bain de sang avec au moins 10 manifestants tués, selon Amnistie internationale.