(Port-Soudan) Au moins 27 personnes ont été tuées et 130 blessées dans des affrontements entre l’armée soudanaise et les paramilitaires à el-Facher dans la région du Darfour, plus d’un an après le début de la guerre au Soudan, a rapporté l’ONU dimanche.

Agence France-Presse

Les affrontements, qui ont commencé vendredi, se sont poursuivis dimanche, avec des avions bombardant l’est et le nord de la ville (ouest) et des échanges de tirs d’artillerie, ont indiqué des habitants joints au téléphone par l’AFP.

Pendant la seule journée de vendredi, les combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) à el-Facher ont fait au moins « 27 morts, 130 blessés et provoqué le déplacement de centaines » de personnes, a indiqué dans un communiqué le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).

Selon Médecins sans Frontières (MSF), deux enfants et une troisième personne ont été tués samedi dans une unité de soins intensifs de l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar, après une frappe aérienne de l’armée tout près de l’établissement.

Le toit de l’unité de soins s’est effondré entraînant « la mort de deux enfants qui y étaient soignés », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Depuis plusieurs semaines, la communauté internationale met en garde contre un carnage imminent dans la capitale de l’État du Darfour-Nord, le seul des cinq États du Darfour à ne pas être aux mains des FSR.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la coordinatrice d’Ocha pour le Soudan, Clementine Nkweta-Salami, a fait état de tirs à « l’arme lourde » à el-Facher, où vivent 1,5 million de personnes, dont 800 000 déplacés.

Vendredi, une source médicale dans le seul hôpital encore fonctionnel de la ville a déclaré à l’AFP que « la morgue était bondée de cadavres ».

« Pendant les combats, l’hôpital ne disposait pas d’ambulance pour transporter les blessés », a affirmé Ocha dimanche.

Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires de son ex-adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo.

PHOTO IBRAHIM MOHAMMED ISHAK, ARCHIVES REUTERS Le général Abdel Fattah al-Burhane

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts. À el-Geneina, capitale du Darfour-Ouest, 10 000 à 15 000 personnes ont été tuées, selon l’ONU.

Les habitants d’el-Facher, à environ 400 kilomètres à l’est d’el-Geneina, redoutent un scénario similaire.

Leur ville avait jusqu’à présent été relativement épargnée grâce après un accord négocié entre des groupes armés locaux et les FSR.

Mais le mois dernier, les deux principaux groupes armés ont renoncé à leur neutralité pour combattre aux côtés de l’armée. En réponse, les paramilitaires ont assiégé la ville.

L’armée comme les FSR ont été accusés de bombardements aveugles sur des zones civiles et d’obstruction au passage de l’aide humanitaire, les paramilitaires étant spécifiquement accusés de nettoyage ethnique et de crimes contre l’humanité.