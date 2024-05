Soudan Près de 30 morts dans des combats au Darfour selon l’ONU

(Port-Soudan) Au moins 27 personnes ont été tuées et 130 blessées dans des affrontements entre l’armée soudanaise et les paramilitaires à el-Facher dans la région du Darfour, plus d’un an après le début de la guerre au Soudan, a rapporté l’ONU dimanche.