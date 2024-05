(Tunis) Plusieurs centaines de migrants originaires d’Afrique subsaharienne ont été évacués de force vendredi de campements, installés devant des agences onusiennes à Tunis, puis « déportés vers la frontière algérienne », a indiqué à l’AFP un porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).

Agence France-Presse

« Au moins 300 migrants, dont des réfugiés et demandeurs d’asile, des femmes et des enfants, ont été évacués par la force la nuit dernière », a indiqué Romdhane Ben Amor, soulignant que « des dizaines d’autres ont pris la fuite auparavant, par crainte d’opérations de déportation ».

Sans confirmer les évacuations, le ministère de l’Intérieur a diffusé un communiqué mentionnant des « opérations de sécurité » destinées à « faire face à des atteintes à la sécurité publique, à la protection des biens publics et privés ».

Le ministère a aussi diffusé une vidéo montrant des policiers extraire des migrants de tentes et en détruire certaines et des agents d’entretien ramassant des déchets et remettant en ordre un parc. Sur une autre séquence, des dizaines de migrants marchent en rangs serrés en pleine nuit dans une rue, vers une destination inconnue, sous contrôle étroit de la police.

Selon le FTDES, une ONG tunisienne, trois campements improvisés, installés depuis au moins l’été dernier devant les sièges du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) et de l’Organisation mondiale des migrations (OIM) ainsi que dans un jardin dans la zone du Lac, ont été vidés de leurs occupants.

Entre 500 et 700 personnes y vivaient sans eau courante, ni électricité, ni sanitaires, beaucoup après avoir été chassées de leur logement et travail au cours des mois ayant suivi un violent discours anti-migrants en février 2023 du président tunisien Kais Saied. Il y dénonçait l’arrivée de « hordes de migrants clandestins » d’Afrique subsaharienne dans le cadre d’un complot « pour changer la composition démographique » du pays.

À proximité du siège de l’OIM, l’AFP a filmé des éboueurs en train de nettoyer les lieux. Des sources humanitaires ont confirmé l’évacuation à cet endroit qui a eu lieu vers 22 h (heure de l’Est) du matin, selon des policiers.

Des autocars encadrés par la police ont emmené les personnes pour « les transférer vers la frontière algérienne », selon des témoignages recueillis par le FTDES. « Mais un certain nombre ont réussi à s’enfuir avant d’arriver dans la région de Beja » (nord-ouest), proche de l’Algérie, selon M. Ben Amor.

Le FTDES « est inquiet sachant que parmi eux il y a des populations vulnérables […] des gens ayant besoin d’assistance médicale, qui vivaient déjà dans des conditions inhumaines depuis des mois », a ajouté M. Ben Amor.

Selon le porte-parole, ces opérations font directement suite à une réunion jeudi à Rome des ministres de l’Intérieur d’Italie, Tunisie, Algérie et Libye.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a effectué récemment en Tunisie une visite pour renforcer la coopération bilatérale dans la lutte contre l’immigration clandestine.

La Tunisie est l’un des principaux points de départ avec la Libye de l’émigration clandestine vers l’Italie.

Mme Meloni sera la tête de liste de son parti d’extrême droite Fratelli d’Italia aux élections européennes de début juin où le dossier migratoire sera très débattu.