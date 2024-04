(Bagdad) L’influent leader religieux chiite Moqtada Sadr, trublion de la vie politique irakienne, a salué samedi les manifestations pro-palestiniennes qui secouent les campus américains, réclamant la fin de la « répression » visant le mouvement.

Agence France-Presse

Des manifestations pro-palestiniennes parties de l’université de Columbia à New York ont gagné plusieurs campus américains, dont des établissements prestigieux comme Harvard, Yale ou encore Princeton.

Des dizaines d’arrestations ont été menées contre des étudiants ou des universitaires participant au mouvement, qui dénonce le soutien militaire des États-Unis à Israël et la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza.

« Les étudiants des universités américaines, femmes et hommes, sont sous la pression de la pseudo-démocratie du gouvernement américain et sous la violence de la liberté mensongère de ce gouvernement qui s’essouffle », a fustigé M. Sadr dans un communiqué.

« Aujourd’hui, nous appelons à stopper la répression des voix qui appellent à la paix et à la liberté », a martelé l’influent leader religieux chiite, joueur incontournable de la politique irakienne, capable d’un tweet de mobiliser dans les rues d’Irak des millions de ses partisans.

« La voix des universités américaines appelant à stopper le terrorisme sioniste est notre voix », a-t-il martelé.

La guerre à Gaza a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent menée contre Israël par des commandos du Hamas, et qui a entraîné la mort de 1170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a promis de détruire le mouvement islamiste, et sa vaste opération militaire dans la bande de Gaza a fait jusqu’à présent 34 388 morts, majoritairement des civils, selon le Hamas.

Longtemps ennemi des Américains, M. Sadr était autrefois à la tête d’une faction armée ayant combattu les troupes américaines, durant la période d’instabilité sanglante qu’a connue l’Irak, inaugurée par l’invasion de 2003 qui a renversé le régime de Saddam Hussein.

En Irak, à l’automne 2019, un vaste et inédit mouvement de manifestations antipouvoir avait été réprimé dans le sang, avec plus de 600 morts et des milliers de blessés à travers le pays.

Des mois durant des dizaines de milliers de personnes dans tout le pays s’étaient mobilisées pour dénoncer pêle-mêle infrastructures en déliquescence, chômage des jeunes et corruption endémique.