Inondations dans le sud du Brésil 70 000 personnes chassées de leur domicile et une soixantaine de morts

(Porto Alegre) Les inondations qui dévastent le sud du Brésil depuis plusieurs jours ont chassé près de 70 000 personnes de leur domicile et fait une soixantaine de morts et des dizaines de disparus, situation « dramatique » et « sans précédent » qui touche notamment la grande métropole Porto Alegre.