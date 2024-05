Vue aérienne de Cruzeiro do Sul après les inondations dévastatrices qui ont frappé la région, dans le Rio Grande do Sul, Brésil, le 14 mai 2024.

L’eau se retire et dévoile l’étendue des dégâts

(Lajeado) L’eau a commencé à se retirer dans certaines zones du sud du Brésil dévasté par les inondations, révélant l’étendue des dégâts dans la région, qui recevra plus d’un milliard de dollars d’aide annoncés mardi par la banque des pays émergents, les BRICS.

Agence France-Presse

La catastrophe climatique sans précédent dans l’État du Rio Grande do Sul a fait au moins 149 morts, tandis que 124 personnes sont portées disparues, selon le dernier bilan publié mardi soir par la Défense civile.

Plus de 615 000 personnes ont été évacuées de leur domicile, d’après la même source.

Les fonds débloqués par la banque de développement des BRICS (acronyme des puissances émergentes autour du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud) serviront à « reconstruire les infrastructures urbaines et rurales » et à « aider » les sinistrés, a indiqué dans une vidéo diffusée sur X la dirigeante de l’institution, l’ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff.

Ces inondations, provoquées par des pluies torrentielles qui ont fait déborder les fleuves, constituent le pire désastre environnemental de l’histoire de l’État, qui va devoir reconstruire une bonne partie de ses infrastructures.

À l’intérieur des terres, dans les localités de Lajeado et Cruzeiro do Sul, une équipe de l’AFP a constaté de nombreux dégâts.

Maisons détruites où parfois il ne reste plus qu’un pan de mur, rues envahies par les débris et la boue, épaves de voitures ensevelies sous les branchages charriés par l’eau : les scènes de désolation se répètent.

« Partons d’ici avant que quelque chose de pire ne se produise », lance Silvio Kehl, un habitant de Cruzeiro do Sul, âgé de 40 ans, racontant que son bébé de quatre mois a déjà vécu trois inondations depuis sa conception.

« Nous avons travaillé pendant 30 ans, nous nous sommes battus, et maintenant nous avons tout perdu », souffle Nelson Xavier, 61 ans, propriétaire d’une usine de béton dans la ville.

Le chaos s’est aggravé après de nouveaux débordements dus aux fortes pluies de ces derniers jours. Le fleuve Guaiba, qui borde la capitale régionale Porto Alegre, a retrouvé des niveaux historiques et atteint mardi 5,21 mètres, et sa crue pourrait se poursuivre. Les premiers débordements surviennent à partir de trois mètres.

Selon l’Institut météorologique brésilien, les prévisions pour le reste de la semaine annoncent une nette baisse des températures dans l’État le plus méridional du Brésil.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva, dont le gouvernement a promis une aide de 50 milliards de réais (13,29 milliards de dollars canadiens), se rendra dans la zone sinistrée pour la troisième fois mercredi.