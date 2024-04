(Washington) Les États-Unis fourniront à l’Ukraine des missiles Patriot additionnels pour ses systèmes de défense aérienne dans le cadre d’un programme d’aide supplémentaire massif de 6 milliards, a annoncé vendredi le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin.

Lolita C. Baldor et Tara Copp Associated Press

Les missiles seront utilisés pour reconstituer les systèmes Patriot précédemment fournis. L’aide comprend également davantage de munitions pour les systèmes nationaux avancés de missiles sol-air, ou NASAMS, ainsi que des équipements supplémentaires pour intégrer des lanceurs, des missiles et des radars de défense aérienne occidentaux dans l’armement existant de l’Ukraine, dont une grande partie remonte à l’ère soviétique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a discuté vendredi matin de la nécessité des systèmes Patriot avec le Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine, une coalition d’environ 50 pays réunis virtuellement lors d’une réunion dirigée par le Pentagone.

La réunion a eu lieu à l’occasion du deuxième anniversaire du groupe, qui, selon M. Austin, a « remué ciel et terre » depuis avril 2022 pour se procurer des millions de cartouches, de systèmes de roquettes, de véhicules blindés et même d’avions afin d’aider l’Ukraine à repousser l’invasion russe.

Selon M. Zelensky au moins sept systèmes Patriot étaient nécessaires pour protéger les villes ukrainiennes. « Nous avons un besoin urgent de systèmes et de missiles Patriot, a-t-il déclaré. C’est ce qui peut et devrait sauver des vies dès maintenant. »

Lors d’une conférence de presse du Pentagone après la réunion, M. Austin a indiqué que les États-Unis travaillaient avec leurs alliés pour fournir des systèmes Patriot supplémentaires, mais ne s’engageaient pas à envoyer davantage de versions américaines.

« Ils n’ont pas seulement besoin de Patriots, ils ont également besoin d’autres types de systèmes et d’intercepteurs. Je nous mets tous en garde contre le fait de faire de Patriot la solution miracle », a-t-il affirmé.

M. Austin a dit qu’il demandait aux pays alliés « d’accepter un peu plus de risques » lorsqu’ils réfléchissent aux armes à envoyer en Ukraine. Un certain nombre de pays ont exprimé une certaine réticence à envoyer des systèmes de défense aérienne Patriot en Ukraine, car la plupart n’en possèdent pas beaucoup et estiment en avoir besoin pour leur propre défense.

Les responsables américains ont mentionné que l’aide serait financée par l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine, qui finance des contrats à plus long terme avec l’industrie de défense et signifie que l’arrivée des armes pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Les responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de détails non encore rendus publics.

Le nouveau financement – la plus grande tranche d’aide de l’USAI envoyée à ce jour – comprend également le système de fusées d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, ainsi que les drones Switchblade et Puma, les systèmes de contre-drones et l’artillerie.

Le Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine se réunit environ une fois par mois depuis deux ans et constitue le principal forum pour les contributions en armes à Kyiv pour la guerre.

La réunion de vendredi fait suite à la décision de la Maison-Blanche plus tôt cette semaine d’approuver la livraison d’un milliard de dollars d’armes et d’équipements à l’Ukraine. Ces armes comprennent diverses munitions, telles que des munitions de défense aérienne et de grandes quantités de munitions d’artillerie très demandées par les forces ukrainiennes, ainsi que des véhicules blindés et d’autres armes.

Toutefois, cette aide parviendra rapidement à l’Ukraine, car elle est retirée des rayons du Pentagone, y compris des entrepôts en Europe.

Les importantes approbations d’aide consécutives sont le résultat d’une nouvelle injection d’environ 61 milliards de financement pour l’Ukraine qui a été adoptée par le Congrès et promulguée par le président américain Joe Biden mercredi.

Et ils fournissent les armes dont Kyiv a désespérément besoin pour freiner les progrès réalisés par les forces russes dans la guerre.

De hauts responsables américains ont décrit les conditions désastreuses du champ de bataille en Ukraine, alors que les troupes sont à court de munitions et que les forces russes progressent.

Depuis l’invasion russe en février 2022, les États-Unis ont envoyé en Ukraine pour plus de 44 milliards d’armes, d’entretien, de formation et de pièces détachées.