(Mexico) « Le vote est libre et secret » : les quelque 30 000 prisonniers en détention préventive au Mexique ont pour la première fois déposé leur bulletin dans l’urne, ouvrant depuis lundi le bal des élections du 2 juin.

Jean ARCE Agence France-Presse

L’inscription figure sur les urnes qui ont été installées jusqu’au 20 mai dans une prison pour hommes de Mexico, où l’AFP et d’autres médias ont été autorisés à entrer au premier jour du scrutin.

« Qu’ils tiennent leur promesse, non ? », commente un jeune qui vient de voter pour l’élection présidentielle, dont les deux favorites sont deux femmes, Claudia Sheinbaum et Xochitl Galvez, une autre première dans ce pays de 129 millions d’habitants.

Le jeune électeur de 24 ans, dont le nom ne peut être divulgué, a également voté pour le prochain –– ou la prochaine - maire de Mexico, pour choisir son député, et même pour la mairie de secteur où se trouve la prison.

« Ils nous ont sensibilisés, nous avons vu les débats, et nous avons pu nous appuyer sur ça pour voter », raconte le jeune homme, qui demande avant tout aux deux candidates et au candidat à la présidence « un peu plus de considération » pour celles et ceux qui sont privés de liberté.

Au total, 354 des 1862 détenus de cette prison sont appelés aux urnes.

En février 2019, le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire a décidé que les prisonniers non encore condamnés pouvaient voter.

Les prisonniers en détention préventive « ont encore des droits politico-électoraux », précise aux journalistes María Luisa Flores, présidente du conseil local de l’Institut national électoral (INE).

« C’est une journée historique », ajoute la fonctionnaire au sujet du vote organisé pour la première fois dans les 282 prisons du Mexique.

Au total, 31 121 prisonniers peuvent voter, sur un total de 232 684.

Dans cette prison de Mexico, la journée de vote a commencé dans l’enthousiasme. Dans l’auditoire dont le toit était décoré de papier crépon, 171 électeurs ont attendu leur tour.

Une douzaine de fonctionnaires de l’INE ont installé sept urnes.

Les votes ne seront dépouillés que le jour de l’élection, le 2 juin.

Ex-maire de Mexico, la candidate de la gauche au pouvoir Claudia Sheinbaum est en tête des intentions de vote pour la présidentielle (49 %) devant sa rivale de centre droit Xóchitl Gálvez (32 %), d’après un sondage du Financiero réalisé entre le 17 et le 24 avril.

La Cour suprême envisage de supprimer la détention préventive, pour se conformer à une décision de la Cour interaméricaine des droits humains.

Mais le gouvernement s’oppose à cette suppression, qui remettrait en liberté selon lui 68 000 délinquants présumés, parmi lesquels de présumés meurtriers, ravisseurs, criminels sexuels ou narcotrafiquants.