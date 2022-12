Comme chaque année, on s’arrache les panettones, cette brioche italienne qu’on déguste dans le temps des Fêtes. Nous avons fait le tour de la ville – ne tardez pas si vous en voulez un – pour en sélectionner cinq, fabriqués artisanalement, et soumettre nos collègues à un test de goût. Voici les réactions de leurs papilles.

Elena

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le panettone « alla Elena » : chocolat noir, canneberge et zeste d’orange confit

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le panettone « alla Elena » : chocolat noir, canneberge et zeste d’orange confit 1 /2



Au lieu d’opter pour le Classico, nous avons choisi le panettone « alla Elena », du nom de l’établissement de Saint-Henri, dont la description – chocolat noir, canneberge et zeste d’orange confit – mettait l’eau à la bouche. Les réactions ont toutefois été partagées au moment de goûter. Certains ont adoré la texture et le mélange des saveurs, alors que d’autres ont trouvé que la combinaison ne fonctionnait pas. On trouvait davantage une allure de gâteau que de panettone à ce produit qualifié de « funky ». Mention spéciale au croustillant sucré sur le dessus et à la belle couleur jaune, presque dorée, de l’intérieur de la brioche. Sans oublier la boîte, joliment décorée, qui s’apportera sans gêne dans un souper du temps des Fêtes.

48 $ pour 500 g

Viva panettone

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le panettone Signature de Viva panettone

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le panettone Signature de Viva panettone 1 /2



La réputation de Viva panettone, entreprise créée par Éric Goeury (Les Co’Pains d’abord) et Anthony Daniele (Le pain dans les voiles), n’est plus à faire. Parmi les six parfums que le duo propose, nous avons choisi le traditionnel, composé de fruits confits maison, de raisins sultanas et de vanilles de Guadeloupe et de Tahiti. Première impression : le panettone est frais, presque trop, en fait, au point où il est difficile à couper et s’affaisse sous la lame du couteau. Dans le même esprit, la brioche s’avère particulièrement moelleuse et tendre en bouche. Cette texture plaît à beaucoup de goûteurs, mais certains le trouvent justement trop mou. Plusieurs soulignent toutefois le goût des agrumes et des fruits confits.

45 $ pour 500 g

Miette boulangerie

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le panettone au levain de Miette boulangerie

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le panettone au levain de Miette boulangerie 1 /2



Chez Miette, dans la Petite-Bourgogne, on propose un panettone au levain, fait avec un praliné au chocolat et aux noisettes. Un mélange prometteur qui n’a toutefois pas plu à tous, puisque plusieurs l’ont trouvé trop sec, pas assez moelleux. Si la texture n’était malheureusement pas au rendez-vous, la présence de chocolat a su donner un peu de pep à ce panettone qui, pour la majorité des goûteurs, s’apparente davantage à un gâteau. La boîte, fort jolie sur chacune de ses facettes, à l’image de cette boulangerie très coquette, saura toutefois voler la vedette dans les soirées.

64 $ pour 730 g

Automne boulangerie

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le « Pan-Automne » d’Automne Boulangerie

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le « Pan-Automne » d’Automne Boulangerie 1 /2



L’habit ne fait pas le moine, et ce panettone de la boulangerie Automne en est la preuve. Si l’emballage était probablement le plus ordinaire parmi ceux que nous avions sélectionnés, le produit à l’intérieur a séduit la majorité des goûteurs. Le « Pan-Automne », comme on l’appelle à la boulangerie de Rosemont, se situe assurément du côté traditionnel avec ses oranges confites, son miel et sa vanille ; plusieurs y ont aussi décelé un petit goût d’amande. Il est tendre et moelleux, aérien, pas trop sucré pour certains – pas assez pour d’autres –, et son goût subtil correspond exactement à l’idée qu’on se fait d’un panettone traditionnel.

35 $ pour 500 g

Arte & farina

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le panettone classique d’Arte & farina

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le panettone classique d’Arte & farina 1 /2



Ce panettone a ravi les cœurs de nos goûteurs. Nous avons choisi l’option la plus classique parmi les trois que confectionne la boulangerie italienne Arte & farina, sise dans le Village. Ses fruits confits – oranges, cédrats et raisins – sont l’élément le plus réussi de la brioche, selon nos collègues, qui auraient même aimé en voir davantage dans la pâte. Équilibré, léger, goûteux, ce panettone a plu dans toute sa simplicité. Son joli emballage de papier s’est aussi démarqué du lot.

39 $ pour 500 g