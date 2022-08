C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non — sous la dent.

Des plaisirs glacés… et gustatifs !

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Pour créer ses amalgames de saveurs, le maître glacier Mario Gauthier, formé dans l’art du gelato au campus de Caroline du Nord de l’Université du gelato carpiciani, s’inspire de la science des molécules aromatiques développée par François Chartier. Il crée ainsi des mélanges aussi surprenants que délicieux, comme avocat-basilic ou litchi-coco-framboise, le tout à partir d’ingrédients frais et de préparations maison, tels le caramel salé ou les brownies véganes. Bien connu des résidants du Vieux-Lachine, il y a ouvert la première succursale du Quai des glaces en 2015 et vient tout juste d’inaugurer un comptoir au CF Marché des Promenades, à Saint-Bruno-de-Montarville. Sur place ou en ligne, on peut commander ses produits de qualité, tous délicieux, du sorbet plein fruit au gelato, avec plusieurs options véganes. Notre coup de cœur : la tarte glacée à la lime des Keys, irrésistible !

Sans arômes artificiels

12,75 $ pour un pot de 530 ml, 25 $ pour la tarte glacée, produits offerts en ligne ou dans les succursales, livraison possible avec Skip the Dishes

Café glacé Pista

PHOTO FOURNIE PAR PISTA Le nouveau café glacé cold brew par Pista

Ève Dumas La Presse

On commence à avoir l’embarras du choix en matière de cafés glacés en canette. Celui de Pista nous plaît particulièrement grâce à son équilibre. Il n’a aucune amertume désagréable, juste assez d’acidité et un goût légèrement fruité. On irait jusqu’à dire que c’est rafraîchissant… pour du café ! Comme il tend vers les agrumes, dans son profil aromatique, on le « couperait » bien avec de la limonade, question de se rafraîchir encore plus. Il est même possible de concocter une foule de cocktails avec quelques millilitres de Pista glacé, comme nous l’ont montré des bartenders qui expérimentaient avec le produit lors du lancement, en juin. Un negroni caféiné ? Pourquoi pas ! Une canette de 250 ml contient pas moins de 150 mg de caféine, ce qui est un peu plus que l’équivalent d’un filtre « normal ». À consommer avec modération, donc !

17,95 $ pour 4 canettes de 250 ml, offert en ligne ou en succursale

Spectacle de boucane

PHOTO FOURNIE PAR SMOKE SHOW Quelques produits proposés par Smoke Show

Iris Gagnon-Paradis La Presse

En 2015 était lancé à Montréal le premier produit de l’entreprise Smoke Show, la Sauce piquante jalapeño. Une idée des frères Dave et Nick Rose créée à partir de piments mis dans un fumoir. Rapidement, cette sauce a connu un joli succès. Depuis, la gamme s’est élargie à une dizaine de produits, dont des mélanges d’épices, tous fabriqués ici à partir d’ingrédients pour la plupart locaux, et cuisinés en petits lots, pour un maximum de fraîcheur. Notre favori est sans contredit l’Aïoli jalapeño, une délicieuse sauce relevée au goût légèrement fumé qui peut tant donner du oumph à un burger que s’utiliser comme trempette ou remplacer la mayonnaise dans une salade.

12 $ pour 250 ml, offert en ligne et dans les points de vente

Coup de cœur épicé

PHOTO STEPH POLIC, FOURNIE PAR KANEL Le coffret Été sans fin

Véronique Larocque La Presse

Des mélanges d’épices, ça ne change pas le monde, sauf que… ceux de l’entreprise montréalaise Kanel pourraient bien révolutionner vos repas, rien de moins. Dès l’ouverture des cinq mélanges qui composent le coffret Été sans fin, on a été charmée par les puissants arômes gourmands des produits. On a immédiatement tous voulu les essayer. Si Bloc du boucher et Poulet frit de la Louisiane biologique sont des mélanges plus classiques, le Rub caramélisé au café surprend par ce goût subtil de boisson noire qui s’imprègne aux grillades. Mention spéciale également pour le Poivre frais salé, surprenants grains de poivre que l’on consomme entiers pour ajouter une touche de piquant aux plats. D’ailleurs, limiter l’utilisation de ces mélanges d’épices haut de gamme « parfaits pour les grillades » aux viandes cuites sur le barbecue serait une erreur. Ceux-ci s’accordent aussi très bien avec les légumes, le tofu ou les salades. Lors d’une grande réunion familiale au chalet, un convive inspiré par les produits a même poussé l’audace jusqu’à saupoudrer les mélanges sur des tranches de melon d’eau. Verdict de tous les invités ? Un vrai délice !

Prix : 59 $ pour le coffret Été sans fin, offert en ligne et dans certains points de vente