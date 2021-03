Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments.

Assaisonnement BBQ Fumé, collection Passion d’épices

A Spice Affair

12,99 $ pour 100 g

Végane, sans OGM et sans GMS

Promesse : « Ses délicieux arômes relèveront vos viandes, mais aussi les œufs et les légumes en leur donnant une agréable touche fumée, que vous cuisiniez au barbecue ou à l’intérieur », dit A Spice Affair.

Réalité : Mélangé et emballé à Lachine, cet assaisonnement a un gros atout : il est sans sel. Savoureux, il est constitué de paprika, d’ail, d’oignon, d’origan, de basilic, de poivre noir, d’arôme naturel, etc.

« J’avoue être agréablement surprise par la liste d’ingrédients qui est complètement exempte de sodium et d’additifs, analyse Vanessa Daigle, nutritionniste. Qui plus est, la combinaison d’ingrédients semble effectivement savoureuse. Est-ce que les temps où les assaisonnements sans sodium étaient décevants sont derrière nous ? »

Tartinade noisettes cacao

Tartinade noisettes cacao de Stefano Faita

Stefano Faita

6,99 $ pour 375 g

Sans huile de palme, sans gluten

Promesse : « Notre tartinade noisettes cacao sans huile de palme, sans gluten et faite au Québec avec 20 % plus de noisettes et un cacao de grande qualité fera le bonheur des petits et des grands », dit Stefano Faita.

Réalité : Préparée au Québec, cette délicieuse tartinade sucrée et chocolatée est faite avec des noisettes torréfiées localement – et de l’huile de canola canadienne. Le fait qu’elle ne contient pas d’huile de palme est son gros atout. « L’huile de palme est très riche en gras saturés », explique Sandrine Staco, nutritionniste connue comme The Colorful Nutritionist sur Instagram.

« Sinon, les noisettes sont en deuxième position dans la liste d’ingrédients [après le sucre de canne], ce qui est plus intéressant que le Nutella où elles sont en troisième position [après le sucre et l’huile], indique Sandrine Staco. L’idéal serait d’avoir les noisettes comme premier ingrédient [avant le sucre], comme dans les tartinades aux noisettes de l’entreprise Allo Simonne. »

Tartinade de cajous nature

Tartinade de cajous nature de Finfinoix

Finfinoix

9,99 $ pour 130 g

Végétalien

Promesse : « Avec son goût crémeux, doux et légèrement acidulé, notre tartinade de cajous s’adapte autant au salé qu’au sucré », dit Finfinoix.

Réalité : C’est vrai, cette tartinade de cajou est polyvalente. On peut la déguster au petit-déjeuner, dans un sandwich ou sur un craquelin, comme si c’était du fromage à la crème. Fabriquée sur la Rive-Sud, cette tartinade est à base de noix de cajou crues, de sel de mer, de fermentat postbiotique, etc.

« C’est un peu comme un hybride entre un houmous du commerce et un fauxmage, tant pour son utilisation que pour ses valeurs nutritives, observe Vanessa Daigle. Les points forts du produit : il est conçu avec des ingrédients naturels, sa teneur en sodium est adéquate et son contenant est écoresponsable. Mon bémol : le coût ! Il s’agit d’un produit de niche. » À noter, cinq autres saveurs sont proposées (chipotle, ciboulette, curcuma, aneth et citron).

Mayonnaise classique MAG

Mayonnaise classique MAG de Cuisine Malimousse

Cuisine Malimousse

3,99 $ pour 445 ml



Promesse : « Fait au Québec », dit Cuisine Malimousse.

Réalité : En effet, cette mayonnaise est faite au Québec, avec de l’huile de canola, de l’œuf entier liquide, de l’eau, du sel, etc. « Le seul ingrédient que la majorité des gens ne reconnaîtront pas dans la liste d’ingrédients est le EDTA de calcium disodique, indique Sandrina Staco. C’est un additif utilisé par l’industrie pour améliorer la conservation du produit. Il est assez commun et se retrouve dans beaucoup d’autres mayonnaises du commerce. »

« Cette mayonnaise est comparable à la mayonnaise Hellmann’s sur tous les points [valeur nutritive, liste d’ingrédients et prix] », compare la nutritionniste et créatrice de contenu. Son avantage est d’être un produit local. « Si vous pouvez vous permettre de dépenser quelques dollars de plus, la mayonnaise de La maison Orphée ne contient aucun additif de conservation », conseille Sandrine Staco.