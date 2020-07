Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments.

Marie Allard

La Presse

Grillon le pain Crickbread

Globe Protein

6,99 $ pour 400 g

Promesse : « Débordant de protéines, il est né du désir de créer un pain délicieusement rassasiant, et aussi près de la nature que possible », selon Globe Protein.

Réalité : tranchons tout de suite la question, ce pain léger ne goûte pas les grillons. Fait au Québec, il contient de la poudre de grillons, imperceptible (aucun risque de croquer dans une patte !). Sa liste d’ingrédients « est plus courte que celle de bien des pains tranchés du commerce », observe Isabelle Thibault, nutritionniste et membre du regroupement Nutritionnistes complètement NUT. Malheureusement, le premier ingrédient est de la farine blanche, et on y trouve aussi du sucre.

« Malgré l’ajout de poudre de grillons, un aliment riche en protéines, ce pain apporte une quantité de protéines à peine supérieure ou comparable à celle de pains tranchés communs à 100 % de blé entier », analyse Isabelle Thibault. Pareil pour sa teneur en fibres (1 g par tranche), ordinaire. Bref, il n’est pas particulièrement rassasiant. À essayer par curiosité.

Infusions froides, parfum framboises et canneberges

PHOTO FOURNIE PAR TETLEY Infusions froides, parfum framboises et canneberges, de Tetley, prix : 3,97 $ pour 12 sachets (27 g).

Tetley

3,97 $ pour 12 sachets (27 g)

Promesse : « Aujourd’hui, rehaussez le goût de votre eau », dit Tetley.

Réalité : belle découverte que cette tisane d’hibiscus aromatisée. Même si cette boisson froide n’est pas sucrée, elle a plu aux enfants et aux adultes qui l’ont testée. Les sachets ne contiennent que quatre ingrédients : hibiscus, arômes naturels, framboises et canneberges. « Tel qu’attendu pour une tisane, le tableau des valeurs nutritives n’affiche aucun nutriment retrouvé en quantité suffisante pour être notable », indique Émilie-Julie Dumontier, nutritionniste sportive chez Nutrition performance.

« C’est un choix intéressant pour obtenir une boisson goûteuse sans sucre ni édulcorant, estime la nutritionniste. Cette infusion froide peut certainement aider à augmenter les apports en liquide des gens qui ont de la difficulté à boire suffisamment, en cette période où il est important de bien s’hydrater. »

Trio d’assaisonnements

PHOTO FOURNIE PAR ISABELLE HUOT Trio d’assaisonnements Isabelle Huot, prix : 24,99 $ pour 3 x 100 g

Isabelle Huot

24,99 $ pour 3 x 100 g

Promesse : « Faits à partir d’ingrédients locaux et de qualité, ils deviendront vite des incontournables dans votre cuisine », dit Isabelle Huot.

Réalité : c’est vrai, ce trio d’assaisonnements est aussi pratique que sain. Les ingrédients — épices, légumes déshydratés, levure, mesquite, etc. — sont simples. Il n’y a « aucun ajout de sucre et de sel, alors c’est parfait pour rehausser le goût de nos mets cuisinés maison », indique Isabelle Thibault, nutritionniste.

« Si vous appréciez avoir sous la main des mélanges d’assaisonnements déjà préparés, ce choix est très intéressant, ajoute-t-elle. Je le vois également comme un beau cadeau d’hôtesse, lors de votre prochain BBQ dans la cour d’amis. »

Barres fruits et avoine, parfum noix de coco et ananas

PHOTO FOURNIE PAR LECLERC Barres fruits et avoine, parfum noix de coco et ananas, de Leclerc, prix : 2,99 $ pour 140 g (5 barres)

Leclerc

2,99 $ pour 140 g (5 barres)

Promesse : « Une barre innovante et santé, faite avec de vrais fruits qui contient 8 g de grains entiers, et est une source de fibres », dit Leclerc.

Réalité : cette barre n’est pas la santé incarnée. Elle contient des flocons d’avoine entière, des pommes déshydratées, mais aussi plusieurs types de sucres, « dont le sirop de maïs qui arrive en troisième dans la liste d’ingrédients, signifiant que sa quantité est assez grande », observe Émilie-Julie Dumontier. « Par contre, la majorité des barres de céréales présenteront un tableau similaire. Elle ne fait donc pas exception. »

Cette petite barre (28 g) « procure 8 % de la valeur quotidienne recommandée en fibres, ce qui est bien, analyse la nutritionniste. Avec très peu de protéines et de gras, c’est majoritairement une barre procurant des glucides, dont 9 g de glucides simples et 9 g de glucides complexes. »

Est-ce un bon choix ? « Cette barre peut être une collation facile à transporter pour les randonneurs ou les cyclistes, indique Émilie-Julie Dumontier. Elle peut aussi être un choix judicieux comme collation avant un entraînement. »