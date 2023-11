Ce n’est pas parce que l’été est fini qu’on doit arrêter de servir les vins frais. Les deux rouges de cette semaine, même s’ils font preuve d’une certaine trame tannique, sont plutôt bâtis sur la fraîcheur et devraient être servis autour de 14-15 degrés. Plus chauds, ils perdront beaucoup de leur charme. Et un vin très simple, comme le blanc suggéré ici, sera toujours mieux bien frais ; une température plus élevée ne fera qu’exacerber sa simplicité.

Aubaine : passe-partout, à très petit prix

À ce prix-là, on s’attend au mieux à ce que le vin soit buvable et pas bourré de défauts. Non seulement l’est-il, mais il fait même preuve d’une certaine tenue. Trebbiano est un nom donné à plusieurs cépages blancs d’Italie. Il n’est pas toujours évident de savoir duquel il s’agit, mais ils donnent rarement de grands vins. Ici, on en a tiré un vin facile et passe-partout. Des arômes modérés de fruits très mûrs, un peu confits, sont simples, mais nets. Plutôt sec (le vin aurait 5 g/l de sucre selon l’œnologue, et non pas 7,6 comme l’indique le site de la SAQ), il offre une bouche ronde et fruitée, avec suffisamment de fraîcheur pour rester équilibré. Simple, mais bien fait, et plus intéressant que de nombreux vins de pinot grigio plus chers. Idéal si vous recevez un grand nombre d’invités et cherchez une option à petit prix.

San Marzano Trebbiano Puglia 2022, 9,20 $ (15210318), 11,5 %

Garde : à boire

Découverte : un rouge allemand

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Dr Bürklin-Wolf Cuvée Rouge Trocken Pfalz 2018

Le vin blanc représente environ 65 % de la production en Allemagne. Parmi les rouges, le pinot noir est le plus cultivé, mais on en voit très peu : les Allemands consomment plus de rouge qu’ils n’en produisent. Bürklin-Wolf, un domaine familial de plus de 400 ans, est un des meilleurs au pays et un pionnier de la biodynamie. Je m’attendais tout naturellement à un pinot noir, mais la couleur, d’un mauve profond, en disait autrement. Élaboré en parts égales avec du merlot et du pinot noir, le vin offre des arômes délicats de terre, de fruits noirs, avec une pointe animale et une nette impression minérale. Plutôt léger, il fait néanmoins preuve de structure, avec des tannins modérés mais fermes et serrés. À déguster avec un pot-au-feu, un bœuf bourguignon, des aubergines au parmesan. Ce vin a commencé à être distribué le 6 novembre. Si vous n’en trouvez pas, demandez à votre succursale d’en commander !

Dr Bürklin-Wolf Cuvée Rouge Trocken Pfalz 2018, 21,40 $ (15031416), 13 %, bio

Garde : de 2 à 3 ans

Classique : beaujolais d’un charme fou

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Jean Foillard Morgon 2021

Chaque millésime de ce vin est un coup de cœur. Jean Foillard reprend le domaine familial en 1980 avec sa conjointe Agnès et fait partie de la fameuse « bande des quatre », à l’origine du mouvement naturel dans le Beaujolais. Le cru de Morgon est réputé pour ses gamays plus puissants. Celui des Foillard fait toujours preuve d’un charme fou, avec un fruit rouge mûr et croquant, et un parfum floral. Et en effet, la bouche, tout en étant fine et élancée, surprend par sa matière et sa profondeur, qui vont bien au-delà de son charme fruité. En 2021, une année fraîche, le vin est un brin plus léger, mais tout aussi exquis. Un nez parfumé et affriolant précède une bouche pleine d’éclat et de vitalité, très harmonieuse, avec de légers tannins, mûrs et fins. Très polyvalent : poulet rôti, gibier à plumes, ris de veau, chanterelles, risotto aux légumes verts.

Jean Foillard Morgon 2021, 33,25 $ (11964788), 12,5 %

Garde : de 6 à 8 ans