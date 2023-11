Comme bien d’autres distilleries québécoises, Cirka a poussé à la roue pendant la pandémie en produisant du gel désinfectant. Quand est venu le temps de relancer sa production d’alcools fins, Paul Cirka a vu planer le spectre de la fermeture. Une ombre aussitôt dissipée par l’arrivée providentielle du chanteur et nouvel associé Michael Bublé.

Paul Cirka savait que Bublé était un passionné de whiskey, mais il admet que sa démarche auprès de la vedette internationale était complètement naïve. « Je ne pensais même pas pouvoir entrer en contact avec lui, avoue le maître distillateur. Il m’a toutefois répondu en me demandant de lui faire parvenir quelques échantillons. On lui a envoyé trois ou quatre produits ; c’était son anniversaire ce week-end-là. La semaine suivante, il m’a appelé pour m’annoncer qu’il était intéressé à collaborer avec nous ! »

Il a fallu presque trois ans pour développer le produit, nommé Fraser and Thompson en l’honneur du confluent des cours d’eau où se trouvait le chalet du grand-père de Michael Bublé, en Colombie-Britannique. L’idée était de trouver un whiskey aussi accessible que sophistiqué, à prix doux. À l’image de Michael Bublé, en fait. « Il est incroyablement terre à terre, mais il a aussi plein de connaissances. Je voulais donc faire un whiskey qu’on peut associer à Michael Bublé. Quelque chose qui a de la classe, mais aussi très accessible. Le résultat est un peu du Michael en bouteille ! »

Bien qu’il ait été impliqué dès le départ dans l’élaboration de la recette du F & T, Bublé s’efface complètement quand vient le temps de parler du produit. « Paul est la raison pour laquelle j’ai embarqué dans le projet, c’est Paul, l’étoile, nous dit le chanteur de Vancouver. Moi, je suis le visage, le gars qui peut ouvrir des portes. Mais quand on y pense, c’est surtout un partenariat entre deux artistes. »

Michael Bublé fait d’ailleurs le parallèle entre son travail et celui du maître distillateur et assembleur. « On a testé de nombreuses versions du liquide et quand je croyais qu’il était parfait, Paul n’arrêtait pas de dire qu’il n’était pas encore prêt. »

Ce n’est pas très différent de la musique, avec les mélanges de genre et le travail expérimental. Mais au fond, ce qui compte le plus, c’est la passion. On ressent la même chose quand on arrive à vivre ce puissant sentiment d’accomplissement. C’est extraordinaire. Michael Bublé

Ambitieux projet

PHOTO FOURNIE PAR LA DISTILLERIE CIRKA Fraser & Thompson est élaboré à partir d’un assemblage de whiskeys nord-américains, les arômes les plus marqués provenant de chez Cirka, à Montréal, première distillerie au Québec qui a produit des alcools du grain à la bouteille.

Michael Bublé admet qu’il avait d’abord envisagé la démarche comme « deux gars de Montréal et de Vancouver qui travaillent ensemble sur un petit projet ». Mais lorsqu’il s’implique dans quelque chose, il y va à fond. Le chanteur a donc fait aller ses contacts, si bien que s’est retrouvé impliqué Southern Glazers, le plus grand distributeur de spiritueux en Amérique du Nord, qui a à son tour mis à profit ses liens avec WES Brands, qui représente des marques d’alcools fins associés à des vedettes comme Mark Walhberg et Jamie Foxx.

Le whiskey Fraser & Thompson est donc désormais destiné à tout le marché nord-américain. « C’est un travail en trois étapes, explique Paul Cirka. Ça commence à Montréal, où nous créons les arômes les plus marqués, après quoi l’assemblage est réalisé chez Heaven Hill, en Alberta. Le tout s’achève à Bardstown, au Kentucky, où on ajoute le bourbon. On développe le produit, on supervise toutes les étapes et jusqu’à maintenant, ça correspond parfaitement au processus que nous avons élaboré. »

« Un producteur artisanal espère toujours obtenir la reconnaissance qui pourrait éventuellement intéresser des investisseurs », reconnaît Paul Cirka.

Mais d’avoir la possibilité d’être associé à un grand nom et à une marque globale, c’est spécial. Être au cœur d’un tel projet est un rêve qui se concrétise, surtout que mon cœur a toujours penché du côté du whiskey. Paul Cirka

Si Michael Bublé considère toujours la musique comme son premier véritable amour – il vient tout juste de lancer une pièce de Noël avec Cher – il admet adorer pouvoir s’impliquer à fond dans la mise en marché de son whiskey. Mais il est conscient que son rôle a ses limites : « Je pourrais en parler pendant des jours, mais ce n’est pas ça qui va nous assurer son succès, avertit-il. Tout ce que j’ai à faire, c’est de convaincre les gens d’y tremper leurs lèvres. »

Selon Paul Cirka, Southern Glazers est en pourparlers avec la SAQ. Il espère ainsi que le Fraser & Thompson sera au Québec d’ici le début de 2024, préférablement à temps pour Noël.