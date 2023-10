Les vins de la semaine

Tout comme la couleur ne vous dit rien sur la qualité d’un vin, elle ne vous dicte pas non plus l’ordre de dégustation. Les blancs ne vont pas toujours avant les rouges. On peut très bien servir un blanc riche et ample après un rouge léger et fringant. Ces trois vins peuvent très bien être servis dans cet ordre : le beaujolais d’abord, frais et guilleret, suivi du grüner à la texture plus ample, et le barbera, plus puissant et tanique, en dernier.