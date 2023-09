Tout comme la couleur ne vous dit rien sur la qualité d’un vin, elle ne vous dicte pas non plus l’ordre de dégustation. Les blancs ne vont pas toujours avant les rouges. On peut très bien servir un blanc riche et ample après un rouge léger et fringant. Ces trois vins peuvent très bien être servis dans cet ordre : le beaujolais d’abord, frais et guilleret, suivi du grüner à la texture plus ample, et le barbera, plus puissant et tanique, en dernier.

Abordable : beaujolais de plaisir

Martine et Pierre-Marie Chermette, aujourd’hui rejoints par leur fils Jean-Étienne, élaborent des beaujolais tout ce qu’il y a de plus classique. La cuvée Les Griottes, issue de vignes de moins de 30 ans, incarne tout le fruité, la fraîcheur et la gourmandise qu’on associe avec les vins de la région. Le nez est charmeur, fruité et floral, avec tout plein de petits fruits rouges croquants. Des arômes de cerise, de cassis, de pivoine et de violette se déploient avec beaucoup d’éclat en bouche. Sec et léger, le vin fait néanmoins preuve d’une matière mûre, avec de légers tanins qui apportent de la mâche et du relief. Un vin de plaisir, tout indiqué pour un apéro entre amis, mais aussi très polyvalent à table. À servir frais avec poulet rôti, foie de veau, jarret de porc aux lentilles, œufs en meurette.

Pierre-Marie Chermette Beaujolais Griottes 2022, 20,20 $ (11259940), 13 %

Garde : 1 ou 2 ans

Classique : joli grüner bio

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Weingut Harm Grüner Veltliner Alaun Kremstal 2021

Maria et Andreas Harm travaillaient à temps perdu sur le domaine des parents de ce dernier, mais avaient des emplois à temps plein ailleurs. Maria enseignait le français, et Andreas était consultant en viticulture bio et chercheur dans un laboratoire. Ils savaient qu’ils voulaient faire leur propre vin et ont eu la chance de mettre la main sur de très belles parcelles dans la Wachau et le Kremstal. En bio dès le départ, leurs vignes sont certifiées en biodynamie en 2019. Les vignes côtoient des arbres fruitiers et des cultures maraîchères. Ce grüner de la vallée de l’Alaun est discret au nez, avec des notes de poire, d’agrumes, d’herbes et d’épices. La bouche est ronde, avec un fruit mûr et juteux, une acidité fraîche et une impression minérale qui s’étire en finale. Escalopes de veau panées, poissons frits, risotto aux légumes verts.

Weingut Harm Grüner Veltliner Alaun Kremstal 2021, 22,35 $ (15180569), 12,5 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Découverte : le fief du nebbiolo… et bien plus !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Silvio Grasso Barbera d’Alba 2022

La famille Grasso cultive la vigne et élabore du vin dans la région de Barolo depuis 1927. On est ici dans le fief du nebbiolo, roi des cépages piémontais. Mais la région regorge de cépages indigènes, tous plus intéressants les uns que les autres, qui vivent dans l’ombre du cépage souverain. Même le barbera, le plus cultivé, ne jouit pas du même prestige. Plus hâtif que le nebbiolo, il est planté dans des terroirs frais, là où le nebbiolo ne mûrit pas, et donne des vins plus fruités, moins taniques. D’une couleur violacée brillante, celui-ci offre un très beau nez, avec des notes de framboise, de fraise, de griotte, d’herbes, d’anis et de violette. Corsé, mais très harmonieux, il fait preuve de beaucoup de fraîcheur avec de la mâche, des tanins fermes et une longue finale savoureuse. Aubergines parmigiana, pâtes saucisse et rapini, osso buco.

Silvio Grasso Barbera d’Alba 2022, 25,80 $ (11580080), 14,5 %

Garde : de 4 à 6 ans