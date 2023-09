Les vins de la semaine

Deux des vins sont tout ce qu’il y a de plus naturel : cultivés et vinifiés sans intrants ou manipulations, hormis un peu de sulfites lorsque nécessaire. Le troisième est issu d’une production plus volumineuse : vendangé à la machine, vinifié avec des levures commerciales, il est filtré et subit d’autres manipulations lors de son élaboration. N’empêche, il est issu d’une culture en bio, et le domaine cherche constamment à améliorer ses pratiques. Il cultive certaines des plus grandes surfaces en bio au pays.