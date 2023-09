Afin de préserver l’héritage du regretté critique de cinéma Marc-André Lussier, mort le 30 juin dernier à l’âge de 63 ans, le festival de films francophones Cinemania annoncera ce mardi la création d’un prix du jury qui portera son nom.

Le Prix du jury Marc-André-Lussier de la catégorie Visages de la francophonie sera remis par un jury de pairs (auteurs, acteurs, réalisateurs, etc.) de sept personnes, qui récompensera une œuvre parmi une dizaine de films choisis par le comité de programmation.

« C’est un hommage à Marc-André, à travers l’exigence cinéphile qu’il a toujours portée en lui, dit le directeur général de Cinemania, Guilhem Caillard. On parle donc d’un prix pour les qualités cinématographiques et cinéphiliques que représente le film. C’est un prix de grand cinéphile, en fait, à l’image de qui était Marc-André. »

Guilhem Caillard, qui dirige le festival depuis près de 10 ans, a pu apprécier, au fil des ans, les qualités du journaliste spécialisé en cinéma de La Presse.

PHOTO FOURNIE PAR CINEMANIA Le directeur général de Cinemania, Guilhem Caillard

Marc-André a contribué à faire découvrir un cinéma plus européen, en dehors des sentiers d’Hollywood [dont il parlait aussi]. […] Il avait cette exigence et ce professionnalisme, mais toujours portés par son amour du cinéma, et c’est ça qu’on veut mettre de l’avant. Guilhem Caillard, directeur général de Cinemania

Le lauréat du Prix du jury Marc-André-Lussier bénéficiera d’une « visibilité publicitaire » d’une valeur de 25 000 $ offerte par La Presse. « Un coup de pouce pour les distributeurs qui font des choix audacieux », estime Guilhem Caillard.

Bel hommage

L’éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse, François Cardinal, s’est dit très touché par l’initiative de Cinemania. « C’est une des plus belles façons de lui rendre hommage et de se souvenir de Marc-André, a-t-il dit. J’aime beaucoup l’idée d’un prix en son nom, parce que c’était une sommité, mais j’aime encore plus que ce soit un prix du jury, parce qu’il avait le don de laisser au lecteur le soin de se faire une opinion plutôt que d’imposer un commentaire péremptoire. »

Marc-André Lussier a animé de nombreuses classes de maîtres dans le cadre de Cinemania. Guilhem Caillard rappelle la discussion croisée que le critique de La Presse a animée l’an dernier avec Arnaud Desplechin et Anaïs Barbeau-Lavalette, mais d’autres aussi, au cours des dernières années, avec Lambert Wilson, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia… Il évoque également une conférence donnée par Marc-André sur le cinéma luxembourgeois, devant une salle comble !

Marc Cassivi, un ami proche de Marc-André, s’est lui aussi réjoui de la nouvelle. « Marc-André était un amoureux à la fois du cinéma québécois et du cinéma français. Je ne connais pas un critique québécois qui possédait une collection aussi importante de films français, souvent inédits. »

Il adorait depuis le début Cinemania. Je suis très touché que Guilhem ait pensé à lui. C’est un match parfait. Marc Cassivi

C’est également un message de passion que Guilhem Caillard veut envoyer avec ce prix : « Marc-André était un critique soucieux de son écosystème. Il avait à cœur d’aider ses pairs. Il cherchait le compromis, mais il avait toujours cette exigence de cinéphile. Il voyait des tonnes de films, ses critiques étaient toujours empreintes de références. Mais c’était aussi un passionné. »

« La critique de films est une espèce en voie de disparition et c’est malheureux, mais nous en avons besoin aujourd’hui plus que jamais, analyse par ailleurs François Cardinal. Avec le nombre de films et de séries qui sortent chaque année, le travail du critique est devenu crucial. »

Les films de la catégorie Visages de la francophonie qui concourront au Prix du jury Marc-André-Lussier 2023 sont les suivants : Foudre (Carmen Jaquier, Suisse), Àma Gloria (Marie Amachoukeli, France), L’île rouge (Robin Campillo, France), Il pleut dans la maison (Paloma Sermon-Daï, Belgique), Animalia (Sofia Alaoui, Maroc), Sages-femmes (Léa Fehner, France), Laissez-moi (Maxime Rappaz, Suisse) et Quitter la nuit (Delphine Girard, Belgique, France, Québec). Deux autres titres seront ajoutés prochainement.

Cinemania, qui a enregistré un record de 94 000 entrées l’an dernier, aura lieu du 1er au 12 novembre. La composition du jury sera annoncée dans les prochains jours, tandis que la programmation complète sera dévoilée le 18 octobre.