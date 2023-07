Il y a toujours eu, au cours de l’Histoire, des vins plus réputés que d’autres – et donc plus chers. Influencés par l’offre et la demande, les vins et les régions privilégiés changent selon les intérêts des consommateurs. Aujourd’hui, de nombreuses options de rechange existent : des vins d’excellents terroirs, dévalorisés pour des raisons commerciales, économiques, politiques, sont produits un peu partout, par des vignerons consciencieux qui cherchent à redynamiser leurs régions.

Abordable

Fin muscadet

Encore plus abordable qu’avant (le 2018 coûtait 20,20 $), ce vin est d’un très bon rapport qualité-prix. Le Clos de la Févrie est issu de très vieilles vignes du domaine, de 50 à 100 ans, cultivées sur un sous-sol de gneiss et d’orthogneiss, typique du Massif armoricain. Ce n’est pas un vin exubérant ; comme tous les bons muscadets, il est plutôt fin et c’est en bouche qu’il s’exprime, en texture et en minéralité. Des arômes délicats de mie de pain, de pomme jaune et d’amande se révèlent au nez. La bouche est caressante, grâce à un fruit mûr et à un élevage sur lies, et rehaussée de notes salines qui s’étirent en finale. Fin et délicat, mais avec aussi de la matière, voire une certaine mâche, il appelle un deuxième verre. Et la table ! Huîtres, crabe, homard, poissons frits ou au beurre blanc.

Domaine Haute Févrie Clos de la Févrie Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2020, 19,75 $ (10516369), 12 %, bio

Garde : 4 à 5 ans

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Paso a Paso Las Criollas de Don Graciano Criolla Clarete Vin d’Argentine 2021

Découverte

Un rouge-rosé

Voici l’équivalent en rouge du vin blanc argentin suggéré la semaine dernière. Celui-ci est aussi issu d’une complantation de vieux cépages argentins, tous partie de la famille des criollas. Clarete fait référence à des vins légers et pâles – celui-ci est en effet plus près du rosé que du rouge ! À l’image du vin de tous les jours que les vignerons et les paysans élaboraient pour eux-mêmes et leurs familles à partir de leurs propres vignes, de façon très naturelle et en toute simplicité. Aromatique, il dégage des parfums d’orange, de pomme rouge, d’épices et de rose. Sec et très léger, il fait néanmoins preuve de tenue avec de la texture et du relief apporté par de légers tanins. Simple, mais charmeur et gouleyant, il est assurément à servir rafraîchi, parfait pour l’apéro, et se plaira en compagnie de plats simples : charcuteries, hamburger, pizza.

Paso a Paso Las Criollas de Don Graciano Criolla Clarete Vin d’Argentine 2021, 19,90 $ (15102149), 12,1 %

Garde : à boire

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté 2021

Classique

Savoureux aligoté

Alors que les prix des vins de Bourgogne s’enflamment, les aligotés représentent une bonne solution, particulièrement lorsqu’ils proviennent d’excellents vignerons comme Sylvain Pataille. Il a créé son domaine à Marsannay avec un hectare de vignes en 1999. Aujourd’hui ce sont 17 hectares de vignes qu’il cultive en bio avec des pratiques biodynamiques. Grand défenseur de l’aligoté, il le vinifie avec le même soin que ses chardonnays. Celui-ci offre un nez charmeur aux accents de poire, de pêche, de crème et d’amande. La bouche est ronde, enveloppante et fruitée, relevée d’une acidité fringante qui porte les saveurs en finale. Le vin se resserre en fin de bouche, plus tendu, avec une impression minérale. Très harmonieux et savoureux, il se laisse boire seul avec grand plaisir, mais est aussi parfait pour la table : rillettes de poisson, ris de veau, risotto aux légumes verts ou aux champignons.

Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté 2021, 30,75 $ (14713458), 12 %

Garde : 4 à 5 ans