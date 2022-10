Plus de 1600 produits seront en dégustation du 20 au 22 octobre, au Grand Quai du Vieux-Port.

La saison des dégustations bat son plein. C’est au tour du Salon des vins d’importation privée, du 15 au 17 octobre, au Marché Bonsecours comme le veut la tradition.

Ève Dumas La Presse

Mardi, l’évènement se déplace à Québec, au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Exceptionnellement, plus de 600 produits normalement réservés à la vente à la caisse et à la restauration seront offerts pour l’achat à l’unité. Mais ce seront plus de 1200 alcools qui seront en dégustation. Il y a plusieurs forfaits possibles pour accéder au salon, dont celui de base, qui comprend l’entrée, un verre, mais aucun coupon, à 25 $.

La semaine prochaine, du 20 au 22 octobre, c’est La grande dégustation de Montréal. Pour la première fois, elle se tient au Grand Quai du Vieux-Port. Les visiteurs pourront rencontrer 280 exposants provenant de 25 pays, représentant au total plus de 1600 produits, vins et spiritueux confondus. Ici, l’entrée coûte 20 $ sur place et chaque coupon de dégustation est à 1 $.