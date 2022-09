La Maison Veuve Clicquot célèbre son 250e anniversaire en grand à Montréal en proposant du 7 au 25 septembre une expérience éphémère gastronomique avec différents chefs invités, dans le magnifique espace qui accueillait jusqu’à tout récemment le Boris Bistro, rue McGill, désormais fermé définitivement.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Durant trois semaines, Francis Blais (Menu Extra), Theo Lerikos (Tuck Shop) et Danny Smiles (Willow Inn) proposeront chacun leur tour un menu quatre ou trois services d’accord mets et champagne (entre 250 $ et 175 $ par personne), alors que Raegan Steinberg et Alex Cohen, d’Arthurs, investiront les dimanches (11, 18 et 25 septembre) avec un brunch effervescent (55 $ par personne).

L’évènement La Tablée éphémère est organisé en collaboration avec A5 Hospitality (Jatoba, Flyjin, Le Cathcart), désormais propriétaire de l’endroit, qui devrait y ouvrir un nouveau restaurant en 2023.

Tous les profits amassés iront à La Tablée des Chefs. Réservez rapidement, les places s’envolent comme des petits pains chauds !