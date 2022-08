Les vins de la semaine

Sélection singulière

Ne jamais rester sur ses impressions et toujours revisiter : c’est une règle d’or dans le monde du vin. J’ai connu la maison Chakana d’Argentine il y a plus de 20 ans. Ses vins étaient ennuyeux. Quelle belle surprise de découvrir son virage vers le bio et la biodynamie lors d’un voyage récent ! Sa cuvée Sobrenatural est certes très singulière, mais je préfère de loin un vin comme celui-ci à un vin conventionnel et sans âme, qui goûte comme des milliers d’autres.