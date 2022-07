Envie de vous désaltérer ? Ce ne sont pas les options qui manquent, ce week-end, avec deux évènements consacrés aux cidres et aux bières d’ici.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Le tour de piste commence du côté du parc du canal de Lachine, avec Soif de cidre Montréal, nouvelle mouture du Mondial de cidre du Québec, organisé par les Producteurs de cidre du Québec. La programmation extérieure, qu’on promet festive, réunira 30 cidriculteurs de partout dans la province.

La pomme, sous toutes ses déclinaisons, y sera à découvrir : cidre effervescent, de glace, tranquille, rosé, de feu, etc. ! Sur place, un bistro SAQ pour déguster tout cela, en compagnie d’un sommelier, ainsi que, le samedi 16 juillet, une soirée « Étanche ta soif », cocktails et cidres mousseux en prime.

Un espace restauration permettra de remplir sa panse. Durant toute la durée de l’évènement, soit du 15 au 17 juillet, les bars et restos des environs dans le quartier Griffintown proposeront des accords mets et cidres et des cocktails signature à base du populaire alcool.

Prix : 22 $, ce qui comprend l’entrée pour une journée, 12 coupons de dégustation et un verre.

Festival des bières de Laval

Plutôt de type bière ? Direction l’île Jésus, au Centre de la nature, pour le retour — pour la première fois depuis 2019 — du Festival des bières de Laval afin d’y découvrir les 85 exposants présents lors de cette 6e édition. Parmi eux, des producteurs du terroir, des cidreries et des distilleries, ainsi qu’une quarantaine de microbrasseries québécoises.

Sur place, on trempe les lèvres dans la Festivaloise, grisette de soif et bière officielle du festival, issue d’une collaboration entre Pit Caribou et Les Insulaires Microbrasseurs. Des camions de rue seront sur place pour nourrir tout ce beau monde, et une programmation diversifiée — musique, humour, zone familiale — est de la partie.

Prix : à partir de 15 $ pour l’admission générale d’une journée.