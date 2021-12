Comme la distribution dans les succursales de la SAQ tourne toujours au ralenti alors que les travailleurs salariés des entrepôts se prononceront ce week-end sur l'entente de principe conclue cette semaine, trouver la bouteille parfaite pour Noël peut être un défi. Pour ne pas manquer votre coup, voici cinq bons choix très répandus sur les tablettes de la société d’État, offerts dans la plupart des SAQ Dépôt.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Grand blanc

Pour accompagner la dinde, ce blanc produit dans le nord du Portugal surprend par sa complexité. La Quinta de Sanjoanne vinifie dans le Vinho verde. Ses vins ne contiennent pas les petites bulles de gaz comme on en retrouve dans plusieurs autres vins de cette région. Le domaine mise plutôt sur les variétés locales et la valorisation de son terroir. Et ça marche ! Cet assemblage d’avesso, de trajadura et d’arinto s’ouvre sur des parfums de pêche, d’amande verte et de fleurs. La texture ronde et ample en bouche ne manque pas de tonus. La finale subtilement saline prolonge le plaisir.

Casa de Cello Quinta de Sanjoanne Escolha Vinho Verde 2020 (14479702), 25,35 $, 12,5 %

Solide grenache

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Lafage Côtes Catalanes Nicolas 2019

Souvent gourmand et fruité, le grenache noir se révèle solide et puissant dans cette cuvée du Roussillon. Protégées par les Pyrénées et entourées de garrigues, les vignes du domaine Lafage produisent ce magnifique vin rouge rempli de fruits noirs, de framboise et de lavande. Une fois en bouche, l’équilibre entre la puissance de l’alcool, la finesse des arômes, l’élevage en fût et les tannins est maîtrisé. C’est épatant pour un vin de ce prix ! À déguster avec un gigot d’agneau au romarin ou à mettre en cave quelques années.

Domaine Lafage Côtes Catalanes Nicolas 2019 (12211366), 19,15 $, 15 %

Pop rosé !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Forget Brimont Brut Premier Cru

Difficile d’être plus polyvalent à table que le vin rosé. Et c’est encore plus vrai quand la bouteille contient des bulles. La famille Forget réunit le pinot noir, le meunier et le chardonnay dans ce magnifique champagne rosé aux arômes de fraise. Le long élevage sur lies apporte de la texture et beaucoup de volume en bouche. Parfait pour un accord classique avec le saumon fumé ou audacieux avec un magret de canard aux petits fruits.

Forget Brimont Brut Premier Cru (10845883), 56 $, 12 %

Valeur sûre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Monte Real Reserva Rioja 2017

On ne change pas une recette gagnante, surtout après plus de 125 ans d’histoire. Le domaine Riojanas propose un reserva, élevé plus de deux ans en fût de chêne américain, dont le goût et les arômes sont classiques. Dès qu’il est versé, ce tempranillo s’ouvre sur des notes de tabac, de prune et de framboise. L’attaque juteuse est bonifiée par des tannins soutenus et des notes de vanille et de cuir. La pointe végétale perçue en finale trahit l’âge du vin. C’est le rouge parfait pour la viande rouge mijotée. Il se mariera également à merveille avec des légumes grillés et des champignons.

Monte Real Reserva Rioja 2017 (856005), 24,50 $, 14 %

Blanc vibrant

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Weszeli Felix Niederosterreich 2020

Ne cherchez pas la profondeur et la richesse dans ce vin d’Autriche. Le vigneron David Weszeli propose un blanc vif, frais et croquant qui ouvre l’appétit et qui sera le compagnon parfait d’un plateau d’huîtres. La lime, le cerfeuil et le poivre blanc parfument le verre. Une fois en bouche, l’attaque tonique réveillera les papilles. La bouche se poursuit sur des notes de fruits blancs et une touche saline. C’est un bon choix pour s’initier aux vins autrichiens et à son cépage vedette grüner-velteliner.

Weszeli Felix Niederosterreich 2020 (13618521), 18,75 $, 12 %