Libourne voit oenotouristiquement grand

La ville de Libourne et l’homme d’affaires Michel Ohayon, président du fonds d’investissement FIB (Financière immobilière bordelaise) présent dans l’hôtellerie de luxe, l’immobilier commercial et le vin notamment, ont présenté début janvier un ambitieux projet qui se veut le « plus grand complexe oenotouristique d’Europe », avec l’objectif capiteux de 6 millions de visiteurs à terme, et des visées notamment sur les clientèles américaine et chinoise, déjà aimantées dans un Libournais adossé aux prestigieux Pomerol et Saint-Émilion (1 million de visiteurs annuels à Saint-Émilion).