Les microbrasseries québécoises se sont plus que jamais illustrées à l’occasion de la publication des prix RateBeer 2020, qui s’est conclu ce jeudi avec le dévoilement des 100 meilleures brasseries au monde.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Comme l’an dernier, on y retrouve dans cette courte liste les microbrasseries Dieu du Ciel ! (25e), Dunham (42e), Les Trois Mousquetaires (61e) et Bas-Canada (79e). La brasserie vermontoise Hill Farmstead trône une nouvelle fois au sommet du classement, établi en tenant compte des millions d’évaluations enregistrées par les utilisateurs du site américain. Ainsi, plus de 715 000 bières différentes provenant de plus de 35 000 brasseries à travers le monde ont été évaluées l’an dernier.

Une nouvelle catégorie de prix a permis cette année de mettre en lumière le talent des brasseurs québécois, qui se sont imposés dans quelques-uns des styles de bière les plus en vue. Ainsi, Les Grands Bois, de Saint-Casimir, a été choisi comme meilleur brasseur de bières de type lager pâle, un titre d’autant plus impressionnant qu’il touche une vaste catégorie de bières brassées depuis des siècles un peu partout dans le monde, telles que les pilsners tchèques, bohémiennes et américaines, les helles et les kellerbier.

Accomplissement tout aussi remarquable, la Brasserie du Bas-Canada s’est vu remettre le titre de meilleure brasserie de bières de style india pale ale, catégorie incontournable s’il en est une — la brasserie de Gatineau a aussi terminé troisième pour ses IPA de spécialité. La microbrasserie Maltström, de Notre-Dame-des-Prairies, est l’autre brasserie d’ici qui s’est hissée en tête de sa catégorie, remportant la palme pour ses bières de type lager houblonnées.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La microbrasserie Les Grands Bois, de Saint-Casimir, a été choisie comme meilleur brasseur de bières de type lager pâle.

Mentions spéciales également pour Alma Compagnie de Cidre (cidre), Vrooden (lager foncée), Les Trois Mousquetaires (porter baltique), la microbrasserie Siboire (IPA de type Nouvelle-Angleterre) ainsi que Robin bières naturelles (ale de type belge et français), qui ont toutes terminé dans le trio de tête de leurs catégories respectives.

La jeune brasserie 5e Baron, de Gatineau, s’est aussi illustrée de belle façon en terminant au troisième rang parmi les nouveaux venus en 2020.