Des vins ontariens qui se démarquent

L’Ontario viticole en a fait du chemin depuis ses débuts et produit aujourd’hui des vins de calibre international. En voici deux, complètement différents, qui démontrent bien le dynamisme du vignoble : un vin orange à base du cépage hybride vidal, qui s’inscrit dans la vague des vins nature, et un chardonnay de facture très classique, qui démontre bien le potentiel de ce terroir et le savoir-faire de nos vignerons. Et pour terminer, un Beaujolais pimpant pour les apéros à l’improviste.