(Bordeaux) Vinexposium, la nouvelle entité qui regroupe le bordelais Vinexpo Holdings et le parisien Comexposium, a annoncé jeudi le report de ses salons prévus en 2021 en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Leur premier salon commun, Wine Paris & Vinexpo Paris, devait avoir lieu en février 2021, avant celui de leur principal concurrent, l’Allemand ProWein, en mars. Paris a été déplacé du 14 au 16 juin. WOW ! Meetings, qui rassemble les vins bio, aura également lieu en juin.

Quant aux salons internationaux Vinexpo New York et Hong Kong prévus en février 2021, ils sont reportés à 2022, tout comme Vinexpo Bordeaux qui devait avoir lieu en juin, mais a été remplacé par celui de Paris. Pour la première fois en 40 ans, Vinexpo n’aura pas lieu une année impaire dans la capitale girondine.

« Que ce soit la filière ou les organisateurs de salons, nous traversons tous une période exceptionnelle, nous nous adaptons en conséquence et en concertation avec toutes les parties prenantes pour continuer à soutenir le business des vins et spiritueux », a indiqué Rodolphe Lameyse, directeur général de Vinexposium.

« On reporte nos salons certes, mais on anticipe et on développe des solutions digitales fortes pour rester aux côtés des acteurs du secteur jusqu’au redéploiement de nos évènements physiques. Quand la relance viendra, nous serons là », a-t-il souligné.

D’autres évènements sont ainsi proposés via la plateforme numérique Vinexposium. Connect, lancée le mois dernier lors du Vinexpo Shanghai goes digital qui remplaçait l’évènement prévu en Chine.

Ainsi la version numérique du salon lié au vin en vrac, World Bulk Wine Exhibition se tiendra du 23 novembre au 4 décembre. En février, trois journées spéciales seront organisées en écho aux trois salons qui devaient avoir lieu à ce moment-là à New York, Paris et Hong Kong.

Vinexposium accueille annuellement plus de 78 000 visiteurs de 140 pays et 5900 exposants. Il rassemble dix évènements : Wine Paris & Vinexpo Paris, WOW ! Meetings, Vinexpo New York, Vinexpo Hong Kong, WBWE Asia, Vinexpo Bordeaux, Vinexpo Shanghai, WBWE Amsterdam, Vinexpo Explorer et World Wine Meetings.