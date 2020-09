La Grange Pardue : bonne bouffe, bonne bière, à perte de vue

(Ham-Nord) On roule pendant des kilomètres, le regard perdu dans les verdoyantes collines des Appalaches. Arrivés à la microbrasserie nichée au cœur de la campagne, on s’étonne de voir le grand stationnement bien rempli. On se croirait en fait dans une brasserie artisanale réputée du Vermont. Mais non, on est bien à la Grange Pardue, trésor caché à Ham-Nord, dans les Bois-Francs.