Vins de la semaine : le fruit dans tous ses états

Trois expressions de fruit complètement différentes. Le vin espagnol affiche tout le caractère joufflu et fruité du grenache bien sucré (le cépage est plein de sucre, pas le vin ! D’où les taux d’alcool plus élevés des vins de grenache). Le dolcetto exhibe plutôt un fruit aigrelet, rehaussé de notes d’herbes et d’une légère amertume, qui contribuent à son caractère digeste. Des saveurs qui penchent plus du côté « salé » que sucré. Et l’américain offre le fruit le plus dense, le plus mûr, le plus exubérant.