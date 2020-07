Deux suggestions de vins blancs estivaux à découvrir.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Beau, bon, pas cher

Le vin blanc n’a jamais eu autant la cote au Québec. Et cette nouveauté du Portugal pourrait bien faire augmenter encore davantage sa popularité. Élaboré dans la région de Beira, à la frontière de l’Espagne, ce vin réunit plusieurs variétés locales aromatiques du pays.

Dans le verre, ses arômes de fleurs et de poire sont invitants. Une fois en bouche, on est séduit par sa fraîcheur et sa finale saline.

Ce n’est pas très complexe, mais pour moins de 15 $, il est parfait pour les apéros improvisés et les pique-niques. D’autant plus que le vin est produit avec des raisins cultivés selon les règles de l’agriculture biologique et que son étiquette colorée a spécialement été conçue pour le Québec.

Castelo Rodrigo Beira Interior 2019, 14,60 $ (14431223)

> Consultez la fiche de la SAQ

Pour changer du sauvignon

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Menade Verdejo Rueda 2019

Le sauvignon blanc est la variété de raisin la plus populaire au Québec, après le chardonnay. Pour découvrir de nouvelles saveurs, cap sur le nord-est de l’Espagne, dans la région de Rueda, où le cépage local verdejo en met plein les papilles.

Dans cette cuvée élaborée par le domaine Menade, les arômes de citron, de lime et de cerfeuil remplissent le verre. En bouche, sa texture rappelle la pâte d’amandes.

C’est long, savoureux et... bio. Un bon rapport qualité-prix et un incontournable pour accompagner les salades de pâtes et le poulet.

Menade Verdejo Rueda 2019, 18,70 $ (14004125)

> Consultez la fiche de la SAQ