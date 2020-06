Vins de la semaine : boire moins pour boire mieux

On aime tous les bonnes affaires, et trouver un bon vin à petit prix, ça fait toujours plaisir. Oui, il y a des vins à 13 $ ou 14 $ tout à fait corrects, parfois même en bio, mais élaborés avec des levures sélectionnées, des adjuvants œnologiques ou d’autres pratiques qui souvent les rendent plus linéaires, plus monotones. Mais il y en a aussi beaucoup d’autres à 18 $ ou 20 $, pas non plus les plus complexes, mais qui, élaborés de façon beaucoup plus naturelle, offrent plus de vitalité, d’énergie, de relief. C’est toujours une question de moyens bien sûr, mais boire moins pour boire mieux est, à mon avis, une proposition judicieuse.