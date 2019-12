Vins : des valeurs sûres pour le temps des Fêtes

Pas toujours évident de trouver des vins pour accompagner une cuisine exotique aux saveurs passablement épicées qui ont tendance à leur faire perdre leur fruit et à faire ressortir leur acidité et leurs tanins. La bière s’avère souvent un compagnon plus facile à trouver… Mais voici trois suggestions qui offrent le réconfort d’une valeur sûre. Un chardonnay du Nouveau Monde, simple et sans prétention, un délicieux Petit Chablis, fin et salin, et un savoureux Chianti Classico pour la table, pour offrir ou pour mettre en cave.