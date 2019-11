Où boire du bon vin

Certains adorent la carte de vins du Club Chasse et Pêche. Pour d’autres, c’est le Toqué ! qui a la meilleure sélection en ville, ou le Pied de cochon, et j’en connais plus d’un qui ne jurent que par les choix de Vanya Filipovic chez Joe Beef – et Vin mon Lapin ou Vin Papillon. On pourrait aussi parler de la carte impeccable de Chez Sophie ou de la Maison Boulud.