 Vins de la semaine: une touche de fraîcheur pour nos tables estivales 

Véronique Rivest

Collaboration spéciale La Presse La Presse Très souvent, on associe la fraîcheur d'un vin à l'acidité. C'est ce qu'on nous apprend dans les cours de dégustation. Mais il n'y a pas que ça. La fraîcheur peut venir des arômes non fruités du vin : ceux d'herbes, de végétaux, de fleurs, ou encore d'une légère amertume. Parfois, ces arômes, qu'on a du mal à cerner, laissent une impression de minéralité ou de salinité. Voici trois vins qui ne sont pas dotés d'une acidité élevée et qui, pourtant, font preuve de beaucoup de fraîcheur et d'éclat. Des vins qui font saliver et qui donnent envie d'un deuxième verre.

Classique, polyvalent... et délicieux Un rosé de Provence tout ce qu'il y a de plus classique, d'une constance remarquable et toujours d'un bon rapport qualité-prix. Élaboré avec du cinsault et du grenache, il est très délicat au nez avec des notes subtiles de fraise des bois, de pêche blanche et de fleurs. En bouche, le vin est sec, ample et frais à la fois, avec de l'éclat et une très légère amertume en finale, qui contribue à son caractère digeste. Délicieux seul, à l'apéro, mais aussi très polyvalent à table : homard, crabe, crevettes, tartare de poisson aux herbes, tarte aux tomates, pissaladière. Garde : à boire Château La Lieue Rosé Coteaux Varois en Provence 2018, 18,35 $ (11687021), 13 %, bio Frais comme le printemps

Agrandir PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ

Les soeurs Meyer font partie des meilleurs vignerons d'Alsace. Elles travaillent avec un immense respect pour l'environnement, dans une réelle démarche d'expression du terroir. Leurs vins ont tous un éclat, une luminosité qui enchantent. Celui-ci ne pourrait mieux porter son nom : frais comme le printemps et alléchant comme les premiers légumes, il me rappelle aussi le parfum sucré d'un champ au mois d'août. Des arômes de pêche, de poire, de fleurs, une pointe de miel et d'agrumes, sec, rond et frais, avec une texture caressante. Un vrai délice. Parfait pour accompagner des légumes frais de saison, une cuisine d'été axée sur la fraîcheur. Garde : de 1 à 3 ans Josmeyer Pinot Blanc Mise du Printemps Alsace 2018, 23,20 $ (12604063), 12,5 %, bio Pour accompagner les douceurs estivales

Agrandir PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ