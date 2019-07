Graffigna Vesparo Valle de Pedernal 2016: un rouge pour le BBQ

Les Argentins sont réputés pour leurs grillades, et leurs vins rouges accompagnent à merveille le boeuf. C'est le cas de ce malbec cultivé à 1500 m d'altitude dans la vallée de Pedernal.

Le domaine Graffigna est l'un des rares à produire du vin avec des raisins cultivés dans cette zone isolée de la province de San Juan.

L'altitude permet d'apporter plus de fraîcheur au vin, mais elle expose également les raisins aux rayons brûlants du soleil, ce qui apporte plus de couleur et de tannins.

Pour ce rouge à base de malbec, l'équilibre est parfait. Il s'ouvre sur des notes de fruits bien mûrs et de fumée.

Après un court passage en carafe, il dévoile un bouquet plus complexe de laurier, de thym et de fruits noirs.

Ses tannins robustes se fondent dans une finale juteuse et fruitée. Un accord idéal pour les barbecues du long congé.

Graffigna Vesparo Valle de Pedernal 2016, code SAQ : 13831381, 21 $