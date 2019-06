Un vin orange canadien pour le 1er juillet

Cette cuvée est élaborée avec le vidal, un hybride français souvent utilisé pour le vin de glace.

La vinificatrice Ann Sperling a joué d'audace et a plutôt laissé les peaux en contact avec le moût pendant la fermentation. Le résultat est unique.

Les arômes de noyaux de pêche, d'orange sanguine et de lilas s'imposent dans le verre. En bouche, on est surpris par l'attaque tonique et fruitée suivie d'une agréable touche d'amertume.

Certifié bio et élaboré selon les règles de la biodynamie, ce vin n'est pas filtré. Le dépôt au fond de la bouteille et la robe trouble sont normaux. C'est une belle introduction à ce domaine, un incontournable dans la péninsule. Santé !

Southbrook Vidal Estate Orange Wine Niagara-on-the-Lake 2017, code SAQ : 14015991, 29,95 $