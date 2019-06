Trois cuvées bien de chez nous

De nouveau cette année, très bon rosé du Domaine St-Jacques, situé à Saint-Jacques-le-Mineur, en Montérégie. Élaboré avec les cépages hybrides lucy kuhlmann, maréchal foch et seyval noir, c'est un rosé sec et léger, aux parfums délicats de petits fruits rouges et de pêche. Frais et pimpant, il est devenu au fil des ans une valeur sûre parmi les vins québécois. Tout indiqué pour l'apéro, ou encore pour accompagner des crevettes ou du poisson grillés, un tian de légumes ou une pizza.

Le Vignoble Les Vents d'Ange est situé à Saint-Joseph-du-Lac, dans les Basses-Laurentides. La Cuvée Catherine est un assemblage des cépages hybrides Kay Gray, Swenson White, Castel et Prairie Star. Note aux amateurs d'ampélographie : le Swenson White est un cépage différent du Louise Swenson. Les cépages donnent ici un vin joliment aromatique, aux notes de fleurs des champs et de poire, avec une pointe d'orange. Un tout petit peu de sucre et une acidité souple donnent une texture ronde et caressante en bouche, mais il reste essentiellement sec. À déguster avec des poissons ou des fruits de mer au beurre blanc, ou encore des viandes blanches en sauce crémeuse.

Établi à Farnham depuis 1991, Les Pervenches a été le premier à produire au Québec des chardonnays de qualité, et surtout dotés d'un réel esprit de terroir. Ici, le chardonnay est assemblé avec le seyval, un des cépages hybrides les plus répandus dans l'Est canadien et américain. Une fermentation en fûts neutres apporte un certain gras et surtout un caractère fondu, mais le vin est essentiellement plein d'énergie et de vitalité, avec des arômes discrets de pomme verte, de pêche et de fleurs blanches. Plus agrumes en bouche avec une nette impression minérale, caillouteuse, et une finale légèrement saline. Pour l'apéro ou avec un ceviche aux herbes fraîches, un carpaccio de pétoncles ou un poisson grillé.

Potentiel de garde : de 4 à 6 ans

Vignoble Les Pervenches, seyval, chardonnay, vin du Québec, 2018, 23 $, bio, offert au domaine à partir de la fin de juin (en s'inscrivant à l'infolettre et en le commandant par l'entremise de celle-ci) et dans certaines épiceries à partir de la fin de juillet.