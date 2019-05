La culture de l'orge de plus en plus compliquée en France

Les effets des changements climatiques sont de plus en plus documentés et étudiés dans le monde du vin. Le réchauffement de la planète touche également l'industrie de la bière, apprend-on dans le magazine Sciences et Avenir.

Dans un article paru en ligne, le journaliste Loïc Chauveau explique que la culture d'orge destinée à la bière est de plus en plus compliquée en France à cause des étés chauds et des gels printaniers fréquents.

« La teneur en protéines de l'orge qui est torréfiée pour faire du malt doit être comprise entre 9 et 12 %, explique Maxime Costilhes, délégué général de l'Association des brasseurs de France, cité dans l'article. En dessous et au-dessus, l'orge ne peut plus être utilisée parce que la bière ne mousse pas. »

Les agriculteurs doivent alors trouver un marché de remplacement pour les céréales : la boulangerie ou le bétail. Dans les deux cas, le prix de vente est moins élevé. Ils sont donc à la recherche de différentes semences afin de s'assurer de produire la meilleure mousse.

Consultez l'article de Science et Avenir: https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/agriculture/le-changement-climatique-fait-perdre-sa-mousse-a-la-biere_132988