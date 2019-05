Vins : les suggestions de la sommelière

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée La Presse La Presse Chaque semaine, inspirée par ses voyages dans les vignobles du monde entier, la sommelière réputée Véronique Rivest vous propose de découvrir trois vins en vente au Québec.

Authentique bourgogne Alors que la grande Bourgogne devient hors de prix, on prend beaucoup de plaisir à se régaler avec ses plus « petites » cuvées. Et encore, attention au mot « petit » ici. Certes, on n'est pas sur un grand vin. Il n'en a pas non plus le prix. Mais c'est en revanche un vin d'une grande authenticité. Le domaine est à Magny-lès-Villers, un lieu réputé pour la qualité de ses aligotés. Et le vin est élaboré avec le même soin minutieux que Claire Naudin-Ferrand apporte à toutes ses cuvées. On a ici un vin à la fois droit, salin et fruité, tout en fraîcheur et très gourmand. Si vous êtes amateur de chablis, vous vous régalerez. À boire à l'apéro, ou à table avec des coquillages ou un poisson grillé. Garde : de 4 à 6 ans Naudin Ferrand Bourgogne Aligoté 2017, 24,35 $ (11589703), 11,5 % Un blanc de Bordeaux à essayer

J'en suis la première coupable : je me précipite rarement sur les bordeaux blancs. Les meilleurs sont très chers et les plus abordables souvent quelconques. Mais il y a du bon et du mauvais partout. Et quand on a un vigneron aussi méticuleux qu'Hervé Dubourdieu, il n'y a pas de place pour la médiocrité. D'abord, le bordeaux blanc, ce n'est pas que du sauvignon blanc, ce que beaucoup de petites cuvées nous laissent croire. Ici, la belle part (60 %) est faite au sémillon, ce qui donne au vin plus de fruit et d'ampleur. Assemblé à du sauvignon blanc et à un peu de muscadelle, cela donne un vin frais, mais pas vif, avec des saveurs d'agrumes et de melon miel, et une certaine rondeur, tout en restant très frais. Sec et léger, avec quelques notes herbacées et une finale saline, presque caillouteuse. Délicieux à l'apéro, avec un ceviche ou un tartare de poisson. Garde : de 4 à 6 ans Château Ducasse Bordeaux 2017, 20,05 $ (13477959), 12 % Une aubaine d'ici... en rosé