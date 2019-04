Azul y Garanza: parfait pour les premières grillades

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée La Presse La Presse

Un vin élaboré avec les fruits de vignes centenaires, non greffées, cultivées en altitude et selon les règles de l'agriculture biologique, cette description rime rarement avec une bouteille bon marché. La raison est simple : les vieilles vignes produisent moins et si elles ne sont pas greffées, le fameux puceron phylloxéra peut les tuer à tout moment.