On entend bien du négatif sur le milieu de la restauration depuis quelques années : pénurie de main-d’œuvre, conditions de travail difficiles, clients qui n’honorent pas leurs réservations, etc. Bruno Florin, lui, a décidé de montrer le positif dans sa websérie documentaire Le resto d’après, diffusée sur la plateforme Mordu de Radio-Canada.

Le réalisateur n’occulte évidemment pas les difficultés que traversent les restaurateurs québécois, mais il met en vedette des acteurs du milieu – chefs, sommelière, etc. – qui ont profité de la pandémie pour pratiquer leur métier autrement.

On termine le visionnement des six courts épisodes avec beaucoup d’admiration pour la résilience de ces vaillants et vaillantes qui ont su se remettre en question, puis imposer leur manière plus saine de faire, pour la suite des choses.