Envie folle d’une lasagne, là, maintenant ? Voici quelques adresses où s’en procurer de délicieuses à réchauffer à la maison.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

BarBara Vin

Ouvert depuis l’hiver dernier, BarBara Vin est devenu le nouveau repaire couru du quartier Saint-Henri au cours de l’été. L’équipe, menée par le chef David Pellizzari et la maître d’hôtel Catherine Draws, est de retour sept jours sur sept avec son concept originel : menu à la carte à emporter, côté caviste et un frigo bien rempli de petits plats pour la maison. Parmi ceux-ci, une toute nouvelle lasagne « bianca » végétarienne, imaginée par le chef avec, en vedette, de belles grosses tranches de champignons maitake de la ferme urbaine spécialisée en production de champignons Médiserre. Ces derniers sont pochés au beurre et compressés, puis ajoutés dans cette lasagne entièrement faite maison, les pâtes comme le fromage ricotta. Elle contient aussi des courgettes en fines tranches ainsi que du fromage provolone et parmigiano.

4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le Petit Italien

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU PETIT ITALIEN Les lasagnes du restaurant Le Petit Italien

Si Le Petit Italien a des lasagnes à son menu à emporter ? Bien sûr ! Et l’institution de la rue Bernard en propose non pas une, non pas deux, mais bien trois variations : classique bolognaise, végétarienne avec courgettes, brocoli, ricotta, mozzarella et sauce tomate, ainsi que celle au confit de canard et champignons. Congelée, il suffit de mettre la lasagne au four 45 minutes pour se régaler. Depuis le début de la pandémie, Le Petit Italien a installé à l’entrée du restaurant un comptoir où l’on peut se procurer tous les jours plusieurs délices à l’italienne : boulettes, jarret de veau sous vide, sauce bolognaise, gnocchi, tiramisu… Commande en ligne et livraison possibles.

1265, rue Bernard Ouest, Montréal

Gousto Bistro

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE GOUSTO BISTRO La lasagne du Gousto Bistro

Sur la Rive-Sud, Gousto Bistro est un classique pour les amoureux de bouffe à l’italienne, avec le chef Gianfranco Di Nisio aux commandes. D’ailleurs, la lasagne est la marque de commerce de l’établissement ouvert il y a huit ans. « C’est la lasagne que faisait ma belle-maman italienne », raconte Aurélie Siles, copropriétaire et conjointe du chef. Pâtes fraîches maison, sauce 100 % veau, béchamel, mozzarella fior di latte (pour plus d’onctuosité) et le secret de la maison, l’ajout de prosciutto cotto, l’équivalent du jambon blanc. Offerte en format pour une ou deux personnes à 13 $, la lasagne peut aussi être commandée en format familial pour quatre, six ou huit personnes. Livraison possible dans les alentours.

360, rue Saint-Jean, Longueuil

Pastaga

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU PASTAGA La lasagne bolognaise du Pastaga

Le restaurant du chef Martin Juneau et de son acolyte Louis-Philippe Breton a mis la lasagne à son menu à emporter depuis le début de la pandémie. Elle est proposée congelée — parfait pour faire des réserves ! — en version bolognaise classique ou végétarienne (sauce tomate, ricotta et épinards). Les lasagnes de Pastaga sont offertes dans le cadre d’une promotion du restaurant : à l’achat d’une bouteille de vin tirée de la sélection d’importations privées, la bolognaise est vendu 2 $ et la végétarienne, 1 $ ! Du mardi au samedi, commandes en ligne et livraison possible dans le secteur.

6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Succeda

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU SUCCEDA La lasagne du Succeda

Cette adresse de Rosemère est à la fois épicerie fine, café italien et restaurant d’inspiration italienne qui propose sa « cuisine de la nonna » à emporter à la maison. Tout y est vraiment délicieux et fait avec amour par le chef Nicholas Brasmos et son équipe. La lasagne est réalisée dans les règles de l’art : pâtes fraîches faites à la machine « La Parmiginanna », qui date des années 1960, avec une pâte à base de semoule de grano duro biologique et de farine 00 ; cinq étages de pâtes garnies de la sauce bolognaise maison avec des viandes de veau, de porc et de bœuf (boucherie Zinmans, Petite Italie) ; burrata D’Amore importée d’Italie ; sauce tomate traditionnelle « sugo di pomodoro » ; béchamel maison, parmigiano reggiano et, en finition, huile d’olive EVOO de Saint-Elias, produit chouchou de la maison. Du mercredi au dimanche, directement sur place ou livraison dans le secteur avec Uber Eats, Skip The Dishes ou DoorDash.

283, chemin de la Grande-Côte, Rosemère

Il Miglio

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’IL MIGLIO La lasagne d’Il Miglio

Depuis l’ouverture de son premier comptoir dans le Mile End, à l’été 2017, suivi du comptoir express sur le boulevard Robert-Bourassa, en 2019, Il Miglio s’est imposé comme l’un des meilleurs endroits en ville pour y dénicher des pâtes fraîches, des sauces et des plats à l’italienne. Leurs lasagnes combleront l’envie de ceux qui recherchent la version classique : pâtes fraîches, sauce bolognaise, béchamel, fromage mozzarella et parmigiano reggiano. On l’attrape sur le pouce aux deux succursales (le comptoir du Time Out Market reste fermé pour l’instant), ou alors on commande en ligne pour cueillette sur place ou livraison.

5235, boulevard Saint-Laurent et 111, boulevard Robert-Bourassa, Montréal

Paquebot Café

Le sympathique café offre à ses succursales du Plateau et de Rosemont plusieurs plats congelés réconfortants, certains sans viande, pour ces journées où on n’a pas envie de se casser la tête. En plus du mac n’ cheese, du chili « sin » carne et du pâté mexicain végane, on trouve une lasagne aux trois viandes (bœuf, porc et saucisson sec) et une végétalienne (courge musquée, patate douce, tofu, fromage végane…). Sur place ou en ligne, on peut aussi commander en même temps une bouteille de vin d’importation privée ou une bière de microbrasserie.

123, avenue du Mont-Royal Est et 2110, rue Bélanger, Montréal