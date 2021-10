Alcools

Vins de la semaine

Des rouges pour tous

Les Québécois achètent de plus en plus de vins blancs et rosés, une tendance constante depuis les dernières années. Par contre, même si leur part de marché a diminué, passant de 68 % en 2000 à 58 % en 2021, les vins rouges dominent encore les ventes de vin à la SAQ. Mais là aussi, le vent tourne, alors que les vins rouges plus frais et plus digestes ont la cote. En voici deux qui s’inscrivent tout à fait dans cette vague, et un rouge un peu plus costaud pour accompagner vos mijotés d’automne.