Vins : acidité volatile et crayons-feutres

Je reviens sur le sujet. Celui des odeurs, de ce qui sent bon ou non, et de qui en décide. En plus de l’acceptation des odeurs, le seuil de perception varie aussi beaucoup d’un individu à l’autre. La semaine dernière, je mentionnais l’acidité volatile. Présente dans tous les vins, sa teneur maximale est toutefois réglementée. À petite dose, elle donne de l’éclat aux arômes, accentue les notes fruitées et florales. À plus forte concentration, elle peut rappeler le dissolvant à vernis à ongles ou le crayon-feutre. Mea culpa : j’aime l’acidité volatile et j’y ai une tolérance élevée. Pas surprenant : petite, j’aimais aussi l’odeur des crayons-feutres.