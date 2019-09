Espace communautaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve situé sur l’Esplanade du Stade olympique, le biergarten Les Jardineries se met en mode Oktoberfest pour les deux prochaines fins de semaine.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Pour l’occasion, l’endroit mettra de l’avant le savoir-faire artisanal des maîtres-brasseurs de la région.

Sur place, on pourra évidemment déguster des bières locales (MonsRegius, Estuaire, Oshlag, Vox Populi, Vilains brasseurs) et, fidèle à la tradition allemande, se délecter de choucroute et saucisses de William J. Walter, manger de la raclette de Promenade en raclette et même goûter à une Flammenkueche, une tarte alsacienne flambée et cuite au four à bois extérieur.

Spectacles musicaux et même une soirée karaoké spéciale Oktoberfest, le 4 octobre, seront aussi de la partie.

Du 26 au 28 septembre et du 3 au 5 octobre.

