Des activités écolos pour contrer le Vendredi fou

Greenpeace et ses partenaires tiendront dans les prochains jours des activités pour, au contraire, revaloriser des objets qui ont déjà été achetés.

Pendant la deuxième édition du festival appelé « MAKE SMTHNG Week », les participants pourront notamment échanger des livres ou des vêtements, réparer des objets et créer des cadeaux de Noël responsables.

« On est à un point où, cette année, le 1er août, on a atteint la limite de ressources de ce que la planète pouvait produire en 2018 », a expliqué en entrevue la porte-parole de Greenpeace Canada, Agnès Le Rouzic.

« Quand on est en train d'épuiser les ressources de la planète, ça nous semble important de faire passer le message qu'une autre voie est possible. »

Des activités se dérouleront dans 41 pays, dont au Canada, à Toronto et à Montréal.

À Montréal, deux événements sont prévus les 1er et 2 décembre. La première journée, l'artiste Renée Schwarz animera un atelier de fabrication de peluches. Le deuxième jour, un atelier de broderie sera offert par Greenpeace Québec et Mamie Lisette, une brodeuse de Montréal.

D'autres initiatives ont été lancées pour contester le Vendredi fou, dont la Journée sans achat, et le Vendredi vert.

Mme Le Rouzic croit que les consommateurs sont de plus en plus réceptifs à ce message.

« Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'obsolescence programmée des produits qu'on leur vend, des moments où on va leur donner des rabais pour leur faire naître le désir de consommer... Les gens ne sont plus très dupes aujourd'hui », a-t-elle soutenu.

Une hausse des achats prévue

Au Québec, 41 % des consommateurs prévoyaient faire leurs emplettes vendredi et lundi, selon un sondage de L'Observateur réalisé pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD). En comparaison, 31 % d'entre eux disaient avoir fait leurs achats pendant ces deux journées l'année dernière.

Les consommateurs sondés pensaient dépenser en moyenne 346 $, vendredi et lundi. À partir de ces chiffres, le CQCD estime que les ventes se chiffreront à 957 millions.

Le sondage a été réalisé auprès d'un panel web de 10 000 consommateurs, entre le 30 octobre et le 8 novembre 2018. Les experts en recherche et en méthodologie jugent qu'il est impossible d'attribuer une marge d'erreur à un sondage réalisé en ligne, puisque la méthode d'échantillonnage est non probabiliste.

Aux États-Unis, une entreprise de technologie américaine prédisait aussi que l'achalandage serait plus important cette année. MasterCard SpendingPulse, qui suit tout type de paiement aux États-Unis, estime que les ventes atteindront les 23 milliards US, vendredi, ce qui est plus élevé que les 21 milliards US de l'an dernier.

